Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz cuma günü Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde otomobil kullanırken rahatsızlık yaşayarak trafik kazası geçirdi. Şah damarı tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle kaza yapan ve sonrasında ameliyata alınan Uca'nın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Metin Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca’nın ameliyatı sonrası sağlık durumuna dair yeni bir paylaşımda bulundu.

Sevenlerinin Uca'yla ilgili bilgi almak istediklerini söyleyen Baykara şu açıklamayı yaptı:

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Sevgili dostlarımız, değerli sevenlerimiz, Metin Uca'nın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri bekleyen binlerce mesaj alıyorum. Bu kadar seveninin olması beni hem mutlu ediyor hem duygulandırıyor. Endişelerinizi gidermek ve sizleri de mutlu etmek için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim.

Canımız Metin'in sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. 9 gündür yoğun bakımda olmasının sebebi, anlık takibin önemi için tedbir amaçlı.

Doktorları, yakın zamanda taburcu olacağını, evde devam edilecek ek tedaviyle kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını söylüyor.

Kıymetlimiz Metin Uca, enfeksiyon riski ve ek tedavi nedeniyle, doktorların önerisiyle bir süre daha sizlerden ayrı kalacak.

Hassasiyetiniz ve anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.

Biraz daha sabır...

Yakın bir arkadaşının dediği gibi "Sevgimizi sabırla büyütelim"

Tamamen iyileştiğinde ise tüm sevenleriyle ilk buluşmamızı sahnede gerçekleştireceğiz.

Bu anı heyecanla bekliyor, ilk gösterisini gerçekleştirmek için üstün çaba gösterip hızla iyileşeceğine eminim.

Tüm mesajlarınızı, iyi dileklerinizi iletiyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor.

11 Kasım 2023...

Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın menajeri

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