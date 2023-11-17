Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı. Geçen yıl programda anlatmış

Şah damarının tıkanması sonucu hayatını kaybeden Metin Uca’nn geçen yıl bir programda vasiyetini anlatmış.

Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı. Geçen yıl programda anlatmış

Türkiye’nin başarılı sunucularından Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası'nda fenalaşarak arabasını ağaca vurmuştu.

Kendinden geçmesinin sebebi ise şah damarının tıkanması olarak açıklanmıştı. Metin Uca'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla sevenlerinin yüreğine su serpmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sevgili dostlarımız,

Operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca’nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum.

Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum."

VEFAT ETTİ

Menajerinin bu açıklamasının ardından taburcu olunması beklenen Metin Uca, aniden fenalaşarak tekrar ameliyata alınmıştı. Tedbir amaçlı entübe edilen ünlü sunucu gelen son dakika bilgilerine göre dün gece saatlerinde vefat etti.

Uca'nın vefat haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.

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VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Metin Uca, geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir programda "Yalnızım zaten, çok uzun süredir yalnızım. Yakılarak ölüp küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum. Umarım dostlarım, bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

Metin Uca 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

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Metin Uca 3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.

Geçen günlerde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın entübe edildiği açıklanmıştı.

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