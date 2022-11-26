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Eskişehir'de suya zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu'nda şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseldi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 07:45
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Metreküp fiyatı uçtu. Eskişehir'de suya zam

Eskişehir'de suya zam
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Milli Gazete'nin haberine göre, ESKİ Genel Kurulu 3. Birleşim 1. Oturumu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Genel Kurulda, "Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi ile Su-Atıksu Hizmet, Teminat ve Yaptırımlar Tarifesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu" gündem maddesi kapsamında şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi görüşüldü.

Şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseldi. Zam 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. 

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Rumuz 11
26.11.2022 08:11
Ben Sakaryalı olarak o parayı bir seneye yakın ödüyoruz normal suyu siyasi polemik konusu yapmayın maliyetler yükseldi  
 
Toprak
26.11.2022 07:49
Zam yaptınız anladık, zam pazartesi gününden itibaren uygulanacak ise neden su kartına yükleme cihazları arızal(!)???  
 
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