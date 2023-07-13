Metro arızalandı yolcular tahliye edildi

DHA'nın haberine göre; İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.

Nurtepe istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle seferler, her iki yöne aktarma yaparak devam etti.

Yolcular, Nurtepe istasyonunda uzun süre metro beklemek zorunda kaldı.

Metro İstanbul, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve yolculara ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi sağlandığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.