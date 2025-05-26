Metro istasyonunda dehşet saçtı! Bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı

Kaynak: DHA
Metro istasyonunda dehşet saçtı! Bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı

Bursa'da metro durağında bekleyen 3 arkadaş, çıkan tartışmada tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalızık Metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi.

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Yanlarına gelen şüpheli ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

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