Metro Turizm'in kurucusu Gürcistan'da hapis cezası aldı

Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk, insan öldürmeye azmettirmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra firar ettiği Gürcistan’da 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tele1'de yer alan habere göre, Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk, Türkiye’de insan öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine 2018 yılında Gürcistan’a kaçtı.

Gürcistan’da Öztürk hakkında hapis cezası verildiği belirtildi. Sözcü’nün Bloomberg’den aktardığına göre; Öztürk hakkında 8 yıl hapis cezası verdi.

“YASADIŞI UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN”

Öztürk’ün avukatlarından biri olan Robert Grigalashvili, bugün Batum’daki bir mahkemenin Öztürk’e yasadışı uyuşturucu bulundurmaktan ceza verdiğini söyledi.

Grigalashvili, Öztürk’ün karara itiraz edeceğini söyledi.

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN MÜEBBET ALMIŞTI

Hakkında ‘insan öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası verilen Öztürk, Gürcistan’a kaçmış; Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise Öztürk’e, verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Batum’da ofisine düzenlenen operasyonla yakalanan Galip Öztürk’ün dairesinde 7,2 kilogram kokain bulunduğu açıklanmış, Öztürk tutuklanmıştı.