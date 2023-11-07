Metroda sosyal deney: Uyuyakalma numarası yaptı yolcular rahatsız oldu, biri hariç

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı sosyal deney gündem oldu. Metroda uyuyakalma numarası yaparak diğer yolcuların omzuna başını koyan gence gelen tepkiler tartışma konusu oldu