Metroda sosyal deney: Uyuyakalma numarası yaptı yolcular rahatsız oldu, biri hariç

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı sosyal deney gündem oldu. Metroda uyuyakalma numarası yaparak diğer yolcuların omzuna başını koyan gence gelen tepkiler tartışma konusu oldu
07 Kasım 2023 Salı
Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı sosyal deney gündem oldu. Metroda uyuyakalma numarası yaparak diğer yolcuların omzuna başını koyan gence gelen tepkiler tartışma konusu oldu
Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı sosyal deney gündem oldu. Metroda uyuyakalma numarası yaparak diğer yolcuların omzuna başını koyan gence gelen tepkiler tartışma konusu oldu