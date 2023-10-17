Metrolara yapılan sabotajlara bir yenisi daha eklendi. Bunun adı halk düşmanlığı

Yerel seçimlerin yaklaşması ile, İBB’ye bağlı metroların yürüyen merdivenlerine yapılan sabotajların bir yenisi bugün Küçükçekmece ilçesinde yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Metrolara yapılan sabotajlara bir yenisi daha eklendi. Bunun adı halk düşmanlığı

Editör: Osmancan Erok

İBB’ye bağlı asansör ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığı yönünde sürekli ihbarların gelmesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen belediye yetkilileri, merdiven ve asansörlerin kasıtlı bir şekilde birileri tarafından düzenli olarak sabote edildiğini öğrenmiş ve bunları yayınlamıştı.

Bir dönem İBB’de basın biriminde yer alan Murat Ongun, bu sabotajların sonuncusunu bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımda bir kişi yukarı yönlü merdivenleri çıktıktan sonra çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilip hemen yan taraftaki aşağı yönlü merdivenlerin stop düğmesine basıp faal haldeki merdivenleri önce durduruyor ardından pantolon paçalarını düzeltiyormuş gibi yapıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Murat Ongun, açıklamasında bu kişilerin Cumhuriyet savcılığına şikayet edildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bu sabah, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yürüyen merdivenleri durduran, bozan, sabote eden; asansörlere zarar veren kişiler hakkında rutin olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu hatırlatırız.”

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