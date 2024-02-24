Metruk yapıdan gelen sesi duyanlar seferber oldu. Skandal görüntü ile karşılaştılar

Kaynak: DHA / İHA
Metruk yapıdan gelen sesi duyanlar seferber oldu. Skandal görüntü ile karşılaştılar
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşular bir süre aradıktan sonra buldukları yeni doğmuş bebeği, polis ekiplerine teslim etti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk bir yapıdan bebek sesi geldiğini duyan yurttaşlar, sesin geldiği yapıda bir süre arama yaptı.

Arama sonucu yapının merdiveni ile duvar arasında beze sarılıp poşet içerisine konmuş yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Yurttaşlardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu belirledi. 26 yaşındaki anne gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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