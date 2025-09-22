Mevsim değişimleri hastalık saçıyor! Uzmanlardan kritik uyarılar

Cansu İşcan
Mevsim değişimleri hastalık saçıyor! Uzmanlardan kritik uyarılar

Mevsim değişimleri, enfeksiyon dalgasını beraberinde getirerek üst solunum yolu hastalıklarının artışına neden oldu. Uzmanlar, bu dalganın yayılımını önlemek için önemli uyarılarda bulundu.

Mevsim geçişleri, yalnızca doğanın dönüşümüyle değil, aynı zamanda halk sağlığı üzerinde oluşturduğu etkilerle de gündeme geldi. Özellikle sonbaharın gelişiyle birlikte artan üst solunum yolu enfeksiyonları, bilimsel araştırmaların ve uzman görüşlerinin merceğinde.

Havaların soğuması ve nem oranındaki değişimler, virüslerin yayılması için uygun bir zemin hazırladı.

grip-asisi-canli-virus-icermedigi-icin-gribe-sebep-olmuyor4.jpg

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yale Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, soğuk havanın burun içindeki bağışıklık tepkisini nasıl zayıflattığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, solunan havanın sıcaklığındaki düşüşün, solunum yolu hücrelerinin antiviral protein üretimini azalttığını belirtti. Bu durum, virüslerin daha kolay yerleşmesine ve enfeksiyonun hızla ilerlemesine yol açtı.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) direktörü Dr. Anthony S. Fauci, bu tür mevsimsel dalgalanmaların, virüslerin genetik yapısında meydana gelen değişikliklerle de ilişkili olabileceğini vurguladı.

Astım mevsim geçişlerinde artıyorAstım mevsim geçişlerinde artıyor

YABANCI UZMANLARDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞLER

Almanya'nın ünlü virologlarından Prof. Dr. Christian Drosten, mevsim geçişlerinde kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla virüs partiküllerinin havada daha uzun süre kalabildiğini ifade etti.

Drosten'a göre, bu durum, özellikle okullar ve iş yerleri gibi kalabalık alanlarda enfeksiyon zincirlerinin oluşmasına neden oluyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan epidemiyolog Prof. Dr. Adam Kucharski ise, hava durumu modelleriyle enfeksiyon yayılım hızları arasındaki korelasyonu inceleyen çalışmaların, mevsimselliğin hastalık dinamikleri üzerinde kritik bir rol oynadığını gösterdiğini belirtti. Kucharski, "Sıcaklıktaki her 1 derecelik düşüşün, belirli virüslerin üreme katsayısında artışa yol açtığına dair kanıtlar mevcut" dedi.

grip-belirtileri-nedir-buyuk-anadolu-hastanesi.jpg

KORUNMA YOLLARI VE ÖNLEMLER

Uzmanlar, bu döneme özgü risklere karşı alınacak basit ama etkili önlemleri sıraladı:

Sık sık el yıkama: Sabun ve suyla düzenli el temizliği, virüs bulaşını önemli ölçüde azaltır.

Sosyal mesafeyi koruma: Özellikle belirtileri olan kişilerden uzak durmak, enfeksiyon riskini düşürür.

Yeterli havalandırma: Kapalı ortamların sık sık havalandırılması, virüs yoğunluğunu azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirme: Dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersiz, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

email.jpg

Mevsimin getirdiği bu yeni enfeksiyon dalgası, halk sağlığı uzmanlarının yakın takibinde olmaya devam ediyor. Bireysel tedbirler, bu dalganın etkisini en aza indirmek için hayati önem taşıyor.

Son Haberler
AKP’yi sarsacak bomba iddia: 5 aşamada hazırlanacak! Son kararı Erdoğan verecek…
AKP’yi sarsacak bomba iddia: 5 aşamada hazırlanacak! Son kararı Erdoğan verecek…
Fatih Altaylı mektubunda yazdı! CHP'li eski vekiller Kılıçdaroğlu'na en ağır darbeyi indirdi. 'Tıpış tıpış' lafının şifresini verdiler
Fatih Altaylı mektubunda yazdı! CHP'li eski vekiller Kılıçdaroğlu'na en ağır darbeyi indirdi. 'Tıpış tıpış' lafının şifresini verdiler
Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi
Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi
Ayşe Barım cezaevinde isyan etti: Hiç unutmayacağı şeyi açıkladı
Ayşe Barım cezaevinde isyan etti: Hiç unutmayacağı şeyi açıkladı
Erzurum, Kars, Erzincan birçok ilimize kar bile yağdı! Vatandaşlar aktarlara akın ediyor! Uzmanlar bakın buna ne diyor
Erzurum, Kars, Erzincan birçok ilimize kar bile yağdı! Vatandaşlar aktarlara akın ediyor! Uzmanlar bakın buna ne diyor