Mevsim geçişlerinde çocuklarda ishale dikkat. Uzmanlarda kritik uyarılar

Mevsim geçişlerinin hastalık saçtığı bilinen bir gerçek. Bahar’a geçtiğimiz şu günlerde ise en fazla tehlikedekilerin çocuklar olduğu biliniyor.

Bu süreçte çocuklarda mevsim geçişlerinde görülen ishale dikkat çekildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Nazlı Karakullukçu Çebi, Çocuklarda ishalin en sık nedeninin virüsler olduğunu dile getirerek şunları belirtti:

“İshal, daha çok mevsim geçişi dönemlerinde gözlenir. Sulu kakaya; ateş, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık da eşlik edebilir. Bakteri ve parazitlerin sebep olduğu ishaller mikrobun bulaştığı yiyecek-içecek veya temas etmiş ellerin ağıza götürülmesi ile bulaşır. Virüslerin sebep olduğu ishaller temas ile kolayca bulaşabilmektedir. İshal sık karşılaşılan ve nadiren ciddi seyreden bir hastalık olmakla birlikte küçük bebeklerde ateş ve kusmanın eşlik ettiği durumlarda çocuk doktoruna başvurmak oldukça önemlidir”

ÇOCUKLARDA AKUT İSHAL BELİRTİLERİ:

- Dışkının yumuşak veya sulu olması,

- Dışkılama sonrası rahatlama hissi ve kramplı karın ağrıları,

- Mide bulantısı ve kusma eğilimi,

- Ateşin yükselmesi,

- Kaslarda veya başta ağrı hissi.

ÇOCUKLARDA İSHALİN TEDAVİSİ:

İshal, çoğu çocukta hafif geçer ve genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir. Bu süreçte, çocuğun yeterli sıvı alması önemlidir. Eğer çocuğun genel sağlık durumu kötüleşirse veya susuzluk belirtileri gösterirse, doktora başvurulmalıdır. Kusma devam ediyorsa, az ve sık sık sıvı verilmesi önerilir. Kusma kesildikten sonra normal beslenmeye dönülebilir, ancak sıvı alımı artırılmalıdır. İştahsızlık normaldir ve katı gıdalar, iştah geri dönene kadar bekletilebilir. Meyve suyu ve gazlı içecekler ishali artırabileceğinden kaçınılmalıdır.

Doktor, dehidratasyon riski olan veya hafif dehidratasyon belirtileri gösteren çocuklar için yaş ve kiloya uygun rehidratasyon çözeltileri önerebilir. Bu çözeltiler, suyun emilimini kolaylaştırır.

Ağır vakalarda, hastanede sıvı tedavisi gerekebilir. Ayrıca, doktor yaş ve kiloya uygun dozda ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar önerebilir. Probiyotikler de faydalı olabilir, ancak ishal durdurucu ilaçlar genellikle önerilmez. Dışkı analizinde bakteriyel bir enfeksiyon tespit edilirse, doktor antibiyotik tedavisi başlatabilir. Antibiyotikler, enfeksiyonun nedeni belirlenmeden kullanılmamalıdır

İSHALE KARŞI ETKİLİ BESLENME ÖNERİLERİ:

- İshal sırasında, bağırsakları yormayan ve dışkıyı koyulaştırmaya yardımcı olan nişastalı, düşük lifli gıdalar tercih edilmelidir. Bu tür gıdalar arasında muz, elma püresi, pirinç ve tost bulunmaktadır.

- Yoğurt, kabuksuz patates, balık ve et gibi protein ve potasyum bakımından zengin besinler de ishal tedavisine destek olabilir.

- İshal durumunda vücuttaki su kaybını telafi etmek için bol miktarda su tüketimi önemlidir.

EVDE İSHAL TEDAVİSİ İÇİN UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER:

- Lif içeriği düşük olan muz, pirinç, elma püresi ve beyaz ekmek gibi gıdaları tüketmek.

- Haşlanmış patates ve pişmiş havuç gibi hafif sebze yemekleri hazırlamak.

- Et suyu çorbaları ve iyi pişmiş yeşil fasulye gibi sebzeleri diyetinize eklemek.

- Yoğurt, balık, yağsız et ve yumurta gibi potasyum ve protein açısından zengin yiyecekleri tercih etmek.

- Tuzlu krakerler gibi nişastalı atıştırmalıklar yararlı olabilir.

- İshal sırasında, nişastalı ve düşük lifli yiyecekler ile bol su tüketimi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek ishali hafifletmeye yardımcı olur.