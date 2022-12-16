Mevsimi dışında yenen meyve ve sebzelerin büyük zararı ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre; Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal hastalıklardan korunmak için meyve ve sebze tüketiminin arttığı bildirildi. Sağlıklı beslenmek için tüketilen meyve ve sebzeler mevsimi dışında tüketildiğinde ise faydasından çok zararı görülebiliyor. Mevsiminde üretimi yapılmayan meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan düşük vitaminler ve üretiminde kullanılan kimyasal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

“SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ ÇEŞİTLİ HASTALIKLARIN AZALMASINDA OLDUKÇA ETKİLİDİR”

Diyetisyen Eda Ünal, sebze ve meyve tüketiminin çeşitli hastalıkların azalmasında etkili olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Sağlıklı beslenmede sebze ve meyve tüketimi oldukça önemlidir. Biz her zaman dengeli beslenmede yeterli miktarda karbonhidrat, protein, vitamin, mineral ve su alımını önemsiyoruz. Özellikle vitamin ve mineral kaynağı olarak mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin uygun porsiyonlarında kullanımı bizim için çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) günlük en az 400-500 gram sebze ve meyve tüketimini oldukça önemsiyor. Bu değerler hastalıklara ve yaşa göre miktarlarında değişiklik gösterebiliyor ama ortalama olarak günlük üç porsiyon sebze, iki porsiyon meyve tüketimini öneriyoruz. Sebze ve meyve tüketimi çeşitli hastalıkların azalmasında oldukça etkilidir. Özellikle kanser, kalp ve damar yolu hastalıkları, hipertansiyon, obezite ve kabızlık gibi birçok hastalıkların azalmasında etkili. Özellikle kış döneminde bize koruyucu bir etki gösteren bağışıklığın güçlendirilmesinde sebze ve meyve tüketimini oldukça önemsiyoruz. Ancak mevsimlerin değişmesine bağlı olarak farklılık gösteren sebze ve meyvelerin çeşidi raflarda değişmiyor”

“MEVSİMİNDE SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİ ÖNERİYORUZ”

Ünal, mevsiminde sebze ve meyve tüketimini önerdiklerini söyleyerek şunları dile getirdi:

“Özellikle gıda teknolojisinin geliştiği bu dönemlerde raflarda mevsiminde olmayan sebze ve meyveleri görüyoruz. Özellikle kış aylarında gördüğümüz sebzeler brokoli, karnabahar, lahana, havuç, turp, yer elması, kırmızı pancar, kereviz, pırasa; meyvelerden elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt, ayva, muz ve kestane gibi vitamin içeriği yüksek olan meyvelerin olduğunu görüyoruz. Ancak bu aylarda yetişmeyen sebzelerimiz de var. Bu sebzeler çeşitli ilaç ve koruyucularla birlikte raflarda satışa sunuluyor. Bu ürünler vitamin ve mineral açısından daha düşük oluyor. Özellikle yapılan çalışmalarda kış ve yaz mevsimlerinde toplanan ıspanağın vitamin ve mineral içeriği araştırıldığında özellikle C vitaminin üç kat farklı olduğu gözüküyor. Yani bu hormonlarla üretilen sebze ve meyvelerin vitamin ve mineral içeriğinin düşük olduğunu görüyoruz. Bize raflarda sunulan bu sebze ve meyvelerde vücutta toksik etki gösterdiği için erken ergenliğe girme, kadınlarda erken menopoza sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra bu koruyucu maddeler, ilaçlar ve hormonlar baş ağrısı, mide rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Daha önemlisi bu ürünler kansere davetiye çıkarıyor. O yüzden bizim için hem ekonomik açıdan hem de sağlığımız açısından mevsiminde sebze ve meyve tüketimini öneriyoruz. Bu duruma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mevsiminde olan sebze ve meyveleri farklı bir mevsimde aynı lezzete yakın şekilde tüketmek için kurutma, konserve veya derin dondurucu gibi çeşitli saklama yöntemlerini kullanabilirler. Ama bizim için mevsimsel beslenme oldukça önemli’’

“MEVSİMİ OLMADIĞI İÇİN PAHALI SATILIYOR”

Sebze hali esnafı İrfan Yıldız, mevsimi olmayan ürünlerin pahalı olduğundan bahsederek şunları dile getirdi:

“Kışın C vitamini almadığımız için hasta oluyoruz. Yeşillik yemiyoruz, domates, biber, patlıcan tüketiyoruz. Örneğin çilek eken çiftçi sayısı az. Bu zamanlarda hastalar, çocuklar için satış yapıyoruz ve mevsimi olmadığı için pahalı oluyor. Meyve ve sebzeleri mevsimine göre tüketin. Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi tüketin”

Murat Ağızıtemiz isimli pazar esnafı ise, her şeyin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, “Her şey mevsiminde tüketilmelidir. Yaz meyve ve sebzeleri bu mevsimlerde serada yetiştiği için daha pahalıdır” söyledi.