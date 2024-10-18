Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü

KASTAMONU - ILGAZ DAĞI

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı`na mevsimin ilk karı yağdı. "Ilgaz Anadolu`nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı`nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü. Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet, Büyük Hacet tepeleri ve Kayak Merkezi`nde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu. Kar yağışını izlemek için dağa çıkan bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.