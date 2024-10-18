Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü

Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı başladı. İşte karın yağdığı illerden karpostallık manzaralar...

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 1

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle Türkiye genelinde birçok ilde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösterdi ve ülkenin dört bir yanından beyaz örtüye bürünen manzaralar ortaya çıktı.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 2

ERCİYES DAĞI

Erciyes Dağı, yağan karla beraber beyaza büründü. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışının ardından dağ; 2 bin 200 rakımdan zirveye kadar beyaza büründü.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 3

YILDIZ DAĞI

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağış etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen bölge, dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde 1 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde güzel görüntüler oluşurken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 4

KARABÜK

Karabük genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası`na kar yağdı. Orman varlığı açısından zengin olan yayla, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 5

SÜPHAN DAĞI

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. İlçede etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Sabah uyanan vatandaşlar, beyaza bürünen Süphan Dağı karşısında hayret kaldılar.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 6

KASTAMONU - ILGAZ DAĞI

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı`na mevsimin ilk karı yağdı. "Ilgaz Anadolu`nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı`nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü. Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet, Büyük Hacet tepeleri ve Kayak Merkezi`nde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu. Kar yağışını izlemek için dağa çıkan bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 7

HAKKARİ

Hakkari'de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle dağların zirveleri beyaza büründü.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 8

ULUDAĞ

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ`da beklenen kar yağışı başladı. 2 bin 543 metre yüksekliği ile Marmara`nın en yüksek noktası olan Uludağ`da sezonun ilk karı yağdı.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 9

ERZURUM

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak merkezi beyaza büründü.
Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış gece yarısından itibaren yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası Palandöken adeta beyaz gelinliğini yeniden giyerken beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezinde adeta görsel şölen oluştu.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 10

BAYBURT

Bayburt`ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı`nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 11

DÜZCE - BOLU

Düzce ve Bolu’nun yaylalarında gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 12

RİZE

Rize’de, Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda bulunan 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaza kaplandı.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 13

KARTALKAYA

Kartalkaya`da gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla kayak merkezinin çevresi beyaza büründü.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 14

GİRESUN
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Kümbet Yaylası`nda kar yağışı sonrasında çayırlar beyaz ve yeşilin tonlarına büründü.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 15

AĞRI

Ağrı`da iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Hamur ilçesine bağlı Kaçmaz, Danakıran ve Karlıca köylerinde etkili oldu.

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Mevsimin ilk karı yağdı! Türkiye beyaza büründü 16

ARDAHAN

Ardahan’da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ardahan kent merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bırakıyor.

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