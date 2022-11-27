Mevsimin ilk karı düştü

Soğuk havalar yurdun dört bir yanında yerini kara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarılarının ardından çok geçmeden her taraf beyaz örtüye büründü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Karla beraber yaylalar, yollar, dağlar, ilçe merkezleri adeta bembeyaz oldu. Vatandaşlar beyaz örtüyü görünce önce şaşırdı sonra sevindi.

İşte o iller ve muhteşem kar manzaraları...

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Erzurum’u beyaza bürüdü. Palandöken kayak merkezi ve şehir merkezinde etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar ise kendisini dışarıya atarak kartopu oynadı.

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ, VATANDAŞLAR KARIN TADINI ÇIKARTTI

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ev çatılarını, otomobilleri ve yolları da beyaz örtüyle kaplarken kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kendisini dışarıya atarak kartopu oynadı. Kar yağışını daha iyi izleyebilmek için Palandöken’e çıkan vatandaşlar da, kar tanelerinin ilk düştüğü anların tadını çıkarttı.

ERZİNCAN’DA KAR YAĞIŞI

Erzincan’da yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Refahiye ve İliç ilçesinde kardan üzeri beyaza bürünen çam ağaçları görsel manzara oluşturdu.

Doğu Anadolu bölgesindeki Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimlerini beyaza büründürdü. Refahiye ve İliç ilçelerinin köy ve yaylalarında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İliç ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu.

Tekçam Geçidi’nde, adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karla kaplanan ve sisin de etkili olduğu 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, dron ile havadan görüntülendi.

Kar yağışının görüldüğü karayollarında karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

ŞIRNAK'TA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı yerleşim yerlerini beyaza bürüdü. Alçak kesimlerde ise karla karışık yağmurun etkili olması tarlaları göle çevirdi.



Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan soğuk hava sonrası yüksek bölgelere kar, alçak kesimlere ise yağmur yağdı. Kato Dağı ve yüksek rakımlı yayla yolları kar nedeniyle kapandı. Alçak kesimli bölgelerde ise şiddetli yağışla beraber tarlalar göle döndü, Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Meşe ormanları ise beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeler fotoğraf sanatçıları tarafından fotoğraflandı. Fotoğraf sanatçıları, "Sonbahar aylarında yağışla beraber yüksek bölgeler beyaza büründü. Alçak kesimli yerler ise yerini yağmura bıraktı. Bizler de bu anları çekmek için buralara geldik" ifadelerini kullandı.

HAKKARİ’DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova ilçesinde haftalardır süren soğuk hava, iki gündür yerini kar yağışına bıraktı. Cilo Dağlarının yüksek kesimlerinde kar miktarı 5 santimetreyi bulurken, ilçe merkezi ise kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli; Hakkari’de ise çok kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların bin 700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtilmişti.

KARS BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Güzel kar manzaralarının oluştuğu sarıçam ormanlarında saka kuşları, bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı. Kendilerini sokağa atan çocuklar ise kardan adam yaptı.

BATMAN’DA KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Batman’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Batman'ın doğusunda etkili olan kar yağışı, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ve Kozluk ilçelerinin bazı köylerini tamamen beyaza bürüdü.

Bazı köylerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, köylülerin hayvanlarını kar üzerinde beslediği görüldü. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği Sason ve Kozluk’ta köy yollarının açık olduğu öğrenildi.

SİİRT’TE VATANDAŞLAR KARDA MAHSUR KALDI

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde karda mahsur kalan güvenlik korucuları ile vatandaşlar kurtarıldı.

Pervari Geçittepe bölgesinde güvenlik korucularını taşıyan hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolu açarak aracın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı. Şirvan ilçesinde de kar yağışı nedeniyle Cevizlik ve Oya köy yolları ulaşıma kapandı. Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri çalışma sonucu Cevizlik köy yolunu ulaşıma açarken Oya köyünde yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışması sonucu, Cevizlik köyü Karker Tepesi mevkisinde karda mahsur kalan 5 araçtaki kişiler de kurtarıldı.

BİTLİS’TE KAR YAĞIŞINDA ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda araç yolda kaldı. Kentte dün etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bitlis merkez, Hizan ilçesi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan Mehmet Ali Akarsu adlı vatandaş, “Hizan ilçesinden Tatvan'a yolculuk yapıyorduk. Panor mevkiinde fırtınaya yakalandık. Yazlık lastik takan bütün araçlar yolda kalmıştı. Biz kışlık lastik taktığımız için yolumuza devam ettik” dedi.

Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, 1 Aralık’a kadar kışlık lastiklerin takılmasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.

MALATYA’DA YAĞMUR YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI

Meteoroloji'nin ‘Sarı kod’ uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Malatya’nın kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Mevsimin ilk kar yağışının başladığı yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise yağmur yer yer etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde biri olan Yeşilyurt’un Üçgöze Mahallesi Suçirik mezrasında da çobanlar, beyaz örtü altında hayvanları zorlu şartlarda otlatmaya devam etti.

VAN’DA KARIN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Van’ın Başkale ilçesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, çocuklar kaymanın ve kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Başkale’ye mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, karla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Kar özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler ve çocukları sevindirdi.

KARABÜK’TE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Karabük’te hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Keltepe Kayak Merkezi, Ahmetusta ve Sarıçiçek Yaylası ile Arıcak Köyü mevkiinde kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceyi bulan bölgelerde kar etkisini sürdürürken, bazı vatandaşlar arazi araçlarıyla karın keyfini çıkardı.

GÜMÜŞHANE’DE KAR

Gümüşhane’de dün başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Yağışın ilk etkisini gösterdiği ilçe Şiran olurken, sabah saatlerinde başlayan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü. Şiran-İkisu arasındaki Tersun Dağı geçidi de kardan nasibini aldı. 2 bin metre ve üzerindeki noktalarda etkili olan kar yağışının yarın sabaha kadar sürmesi beklenirken, yükseklerde gerçekleşen yağış nedeniyle il merkezinde de hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

TOKAT'TA YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tokat'ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Tokat'ta aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte yaylalar beyaza büründü. Reşadiye ilçesinde karla kaplı yaylalarda otlayan koyunlar eşsiz doğa manzarası ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen Hasanşeyh Göleti'nde ise oluşan doğa manzarası görsel şölen sundu. Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi de kar yağışından nasibini aldı.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Sivas’ta kar yağışı bazı bölgelerde yüzünü gösterdi, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de mevsimin ilk karı düştü. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri ile Kangal ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Öte yandan, Sivas-Malatya karayolunda bulunan 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi de yağışla birlikte beyaza büründü.

KÜTAHYA’YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KAPADOKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tarihi ve doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesine mevsimin ilk karı yağdı. Nevşehir’de bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan peribacaları, kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

AKSARAY’A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte Aksaray’a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı Güzelyurt ilçesi ve yüksek kesimlerde etkili olurken, kent merkezinde ise yağmur yağışı var.

Aksaray’da mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde Güzelyurt ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. 1485 rakımlı Güzelyurt'ta karla kaplanan tarihi mekanlar görsel bir şölen oluştururken, kent merkezinde ise yağmur yağışı etkili oldu. Gece yarısı başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırırken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte kar ve yağmur yağışı üreticileri de sevindirdi. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte yağışların gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU-ÇANKIRI SINIRINDAKİ ILGAZ DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Mest eden kar manzaralarının ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan ve "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü. Dağın zirvesinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kar manzarasının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar bölgeyi ziyaret ederken, dağ dron ile havadan görüntülendi.

BOLU GÜNE KARLA UYANDI

Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden olan Bolu Abant Tabiat Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı. Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Abant’ta mevsimin ilk karı gece yağmaya başladı. Muhteşem doğasıyla büyüleyen Abant’ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kasım ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Bolu’da vatandaşlar güne karla uyandı. Vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildi.

KOCAELİ’YE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları'nın zirvelerine mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yükseklerde 10 santimetreyi buldu. Samanlı Dağları'nın zirvesindeki bin 640 rakımlı Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklıkları oldukça düşerken, doğayla iç içe bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı yer yer beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağış, bölgede yaklaşık 10 santimetrelik kar kalınlığı oluşturdu. Bugün de Kartepe’nin zirvelerinde yer yer kar yağışı beklenirken hafta içi hava sıcaklığının yükselmesi ve karların erimesi bekleniyor. Hava tahminlerine göre, kalıcı karın Aralık ayının ortalarında başlayacağı öngörülürken, Mayıs'a kadar yerde kalması bekleniyor. Kocaeli kent genelindeyse yağışlı havanın etkili olduğu görüldü.

SAKARYA İLK KAR YAĞIŞIYLA BULUŞTU

Sakarya’da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Keremali Yaylası'na gelen Yakup Pekdemir, “Bembeyaz bir manzarayla karşılaştım. Doğal güzellik ve eşsiz manzaralarla dolu ilçeye doğa ve fotoğraf tutkunlarının gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum” dedi.

Marmara Bölgesi’nde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan mevsimin ilk kar yağışı, Sakarya’ya da düştü. Şehrin rakım olarak en yüksek ilçelerinden olan Akyazı’nın Güzlek Mahallesi’nde bulunan ve zirvesi bin 543 metre yükseklikte olan Keremali Yaylası yağışla beraber beyaza büründü. Sakarya’nın en kısa zamanda, en yükseğe çıkılan ve misafirhanesi olan Keremali Yaylası’nda kartpostallık görüntüler oluşmaya başladı. İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede kar yağışı aralıklarla sürüyor.