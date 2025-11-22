Mevsimsel grip, her sonbahar ve kış aylarında milyonlarca insanı etkileyen, sıklıkla hafife alınan ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etti.

Hastalık hakkında bilinen temel gerçeklerin ötesine geçen son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, grip virüsünün çok daha karmaşık ve tehlikeli bir düşman olduğunu ortaya koydu.

KARDİYOVASKÜLER RİSK VE BAĞIŞIKLIK DEĞİŞİMİ

Dünyanın önde gelen viroloji ve epidemiyoloji uzmanları, grip enfeksiyonunun sadece solunum yollarını değil, tüm vücut sistemini etkilediğini vurguladı.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Eleanor Vance, mevsimsel gribin özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerde kalp krizini ve felci tetikleme potansiyelini işaret etti.

Dr. Vance, "Akut grip enfeksiyonu sırasında ortaya çıkan sistemik inflamasyon, damar duvarlarında plak yırtılmasına neden oldu. Bu durum, gribin bitiminden sonraki haftalar boyunca kardiyovasküler riskin yükselmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan (LSHTM) Epidemiyoloji Profesörü Dr. Mark Olsen, COVID-19 pandemisinin ardından küresel bağışıklık ortamında meydana gelen değişikliğe dikkat çekti.

Dr. Olsen, iki yıl süren karantina ve maske kullanımının, özellikle çocuklarda ve gençlerde grip virüslerine karşı doğal bağışıklık hafızasını zayıflattığını belirtti. Bu durumun, önümüzdeki yıllarda daha büyük ve şiddetli grip dalgalarının yaşanma potansiyelini artırdığını dile getirdi.

VİRÜSÜN EVRİMİ VE AŞI STRATEJİLERİ

Uzmanlar, grip virüsünün sürekli olarak antijenik kayma (antigenic drift) denilen küçük genetik değişimler göstermesinin, aşı etkinliğini her yıl zorlayan temel etken olduğunu açıkladı.

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden Prof. Dr. Kenjiro Tamura, dünya genelinde dolaşan yüzlerce grip alt tipinin olduğunu ve her yıl aşıya dahil edilen dört ana suşun belirlenmesinin büyük bir bilimsel çaba gerektirdiğini söyledi.

Prof. Tamura, "Grip aşısının etkinliği hiçbir zaman %100'e ulaşmadı, ancak şiddetli hastalık, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azalttığı kanıtlandı. Aşı karşıtlığının arttığı bu dönemde, halkın bu temel fayda konusunda doğru bilgilendirilmesi hayati önem taşıdı" dedi.

Uluslararası uzmanlar mevsimsel gribin hafif bir kış rahatsızlığı olarak görülme algısının terk edilmesi ve özellikle risk gruplarının aşılanma ve erken antiviral tedavi konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim dünyası, bu karmaşık virüse karşı mücadelede yeni ve daha geniş spektrumlu aşı teknolojilerinin geliştirilmesine odaklandı.