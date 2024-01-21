Meydanlardaki gizli tehlike. Herkes besliyor ama kimse farkında değil

Güvercin ve kumrular insanlar tarafından yemlerle beslendiği tarihi meydanlarda sayıca artmaya başladı. Bu bölgelerde alanı gezenlerin ilgisini çekerek, hayvan sevgisi ya da keyifli vakit geçirmesi için beslenen güvercinler ve kumrular popülasyonunda artış yaşandı. Uzman veteriner Gökçe Coşkun, bu beslemenin doğal olmayan büyümeye neden olduğunu ifade etti. Coşkun, güvercin ile kumru gruplarının kuş gribi, Newcastle (yalancı veba) gibi bulaşıcı hastalıkları birbirine bulaştırıp, yayılmaya neden olabileceğini belirtti.

KUŞ GRİBİ, SALMONELLA, NEWCASTLE HASTALIĞI RİSKİNİ DOĞURUYOR

Avrupa ülkelerinde şehirde güvercin ve kumru besleme yasakken Türkiye'de böyle bir yaptırım olmadığını hatırlatan Coşkun, "Güvercinler arasında Avrupa viral hastalığın yayılmasını engellemek için yasaklandı. Ülkemizde buna dikkat edilmiyor. Bu kuşları beslemek iyi niyetli davranış gibi gözükse de kuşları bir araya getirmek, aynı noktada beslemek çeşitli viral enfeksiyonlara neden oluyor. Bir meydanda, bölgede kuşları denetimsiz beslediğiniz zaman kuşlar bir araya gelmeyecekleri halde, o alanda bir arada bulunuyor. Aynı yerde su içip yemleniyor. Dolayısıyla kuş gribi, salmonella, Newcastle gibi hastalıkları birbirine bulaştırıyorlar. Hastalıklarda böyle yayılıyor" dedi.

Kumru ve güvercinlerin insan tarafından kontrolsüz beslenmemesinin ekolojiye zarar verdiğini belirten Coşkun durumu şöyle izah etti:

Kontrolsüzce besleme, bu türlerin popülasyonunun aşırı çoğalmasına neden olur. Popülasyonun giderek artması bazı dengelerin bozulmasına, kuş türlerinin üzerinde habitat baskısına neden oluyor. Kontrolsüzlüğü önlemek için kuşların insanlar tarafından belirli noktalarda beslenmemesi gerekir. Kuşları beslemek güzel görülebilir ama bu kuşlar için ilerleyen dönemde dezavantajlara yol açmış oluyor.

İNSANA BULAŞ İHTİMALİ VAR MI?

Güvercin ve kumrulardaki kuş gribinin insana bulaş ihtimalinin çok düşük olduğunu vurgulayan söyleyen Coşkun, ayrıca "Yüksek patojenik kuş gribi insana geçtiği zaman çeşitli enfeksiyon ve klinik belirtiler gösterdiğini bilmekteyiz. Bu çok yakın temasla oluşur. Kuşlar arasında bu yayılım çok hızlı meydana gelir. Özellikle Kanada'da uzun göç eden kuşların son uğrak noktaları olan Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelerde, kuş gribi sulak alanlar için büyük problem oluşturur. Kuşlar hayatlarını kaybedebilir. Ülkemizde böyle bir tür risk var. Şehir merkezine gelen kumru ve güvercin gibi insanla temas halinde olan ve insan tarafından beslendiği zaman popülasyonunun artması viral, bakteriyel enfeksiyonların kuşlar arasında hızla yayılmasına sebebiyet veriyor. Bu göç eden diğer türlere bulaş riskini artırıp, ekosistemde belirli hastalıkların artmasına, popülasyonunun kırılmasına neden olabiliyor. Evde beslenen muhabbet kuşu, papağan gibi türlere bu hastalıkların bulaşmasına neden olabiliyor. Evde kuş besleyenler balkonuna, penceresine güvercin, kumru geldiği zaman kendi kuşlarına bu tür hastalıkların bulaşma riskini artırmış olur." dedi.