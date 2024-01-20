Meyhanede çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson öldü

Kaynak: DHA
Meyhanede çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson öldü
Karabük'te bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak (37), olay yerinde hayatını kaybetti.

Saat 02.30 sıralarında Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, Meyhanede, G.S. ve oğlu O.S., ismi öğrenilemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce G.S., otomobiline gidip silahını aldı. Meyhanede garson olarak çalışan Yaşar Koçak da kavgaya müdahale edip, ayırmaya çalıştı. G.S.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşun Koçak'a isabet etti.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yaşar Koçak, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.S. ve oğlu O.S., olay yerinden kaçtı. polis ekipleri yakalanmaları için çalışma başlattı.

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