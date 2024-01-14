Meyve yüklü bir tır başka bir tır ile çarpıştı. 1 ağır yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde meyve yüklü tırın başka bir tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kozluk ilçesinin İpek Yolu Caddesi'nde üzerinde Caner Özmen yönetimindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı meyve yükü aracın kupa kısmının üzerine devrilerek tırı kullanılamaz hale getirdi.
Ağır yaralanan Caner Özmen isimli sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kozluk Devlet Hastanesine sevk edilen sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.