Meyvesi idrar söktürüyor. İshali kesiyor. Basura iyi geliyor. İşte o ot

Doğal gıdaların popülerliği arttıkça, şifalı otlara da ilgi büyüyor. Fakat şifalı otların sağlığa katkılarını görmek için önce doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Yabani gül otu, meyvesinin idrar arttırıcı ve ishal durdurucu etkisiyle, basur sorunu olanlara iyi geldiği söylenen bir bitkidir.

Yabani gül otu, gülgillerden 2-3 metre yüksekliğinde bir çalıdır. Yaprakları 5-7 yaprakçıktan oluşur. Çiçekleri beyaz ya da pembe renklidir. Olgunlaşan meyveleri kuşburnu olarak bilinir. İçinde şeker, organik asit ve C vitamini bulunur.

Yararları…

Kuşburnu adı verilen meyvesi idrarı arttırır. İshalin kesilmesine yardımcı olur. Basur şişliklerinin iyileşmesine katkıda bulunur.

Basur, hemoroidin diğer adıdır. Rektumun ve anüsün en alt bölümünde, anal kanalın bitiminde yer alan damarların genişlemesi sonucu oluşur. Bu damarların duvarları o kadar şişer ki, iltihaplanır ve acı verir.

Basurun belirtileri şunlardır:

derece hemoroidde kanama en önemli belirtidir. Hemoroidler rektoskopi ile teşhis edilir.2. derece hemoroidlerde hem kanama hem de kaşıntı vardır. Bunlar anal muayene ve ıkınma sırasında görülür.3. derece hemoroidlerde kanama ve kaşıntının yanında, makatta ıslaklık veya akıntı hissedilir. Anal muayenede makattan dışarı çıkmış hemoroid yumruları tespit edilir. Bunlar muayeneyle içeri itilebilir.4. derece hemoroidlerde akıntı, kanama ve kaşıntıya ek olarak ağrı da olur. Bu derecede hemoroid yumruları muayeneyle içeri itilemez.

Rektal kanama hemoroidden kaynaklanmayabilir. Rektal kanama görüldüğünde doktora gitmek gerekir. Rektal kanama Crohn hastalığı, divertikülit, kolit, kolon polipleri veya kolorektal kanser gibi başka hastalıkların da işareti olabilir.

Anal çatlaklar da kanama veya ağrıya sebep olabilir. Doğru tanı ve tedavi için bir sağlık uzmanına görünmek şarttır.

Mucize ot nasıl kullanılır?

Bir bardak suya 2,5 tatlı kaşığı kuşburnu ekleyin ve ortadan ikiye bölün. Su kaynayana kadar ısıtın.

Daha sonra ateşi kısın ve 10-15 dakika daha pişirin. Tüylü çekirdekler rahatsızlık vermesin diye süzgeçten geçirin.