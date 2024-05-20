Mezar fiyatları ikiye katlandı. Ölmek bile lüks oldu

Mezarlık harcamaları, içinde mezar yeri, taş, gassal hizmeti ve kefen gibi unsurları içeren masraflar, son bir yılda büyük ölçüde arttı. Bu artış, aileleri acılarına ek olarak maddi zorluklarla da karşı karşıya bırakıyor. Bazı belediyeler, mezar yeri, yıkama, kefenleme ve taşıma gibi hizmetleri ücretsiz olarak sunsa da, belirli alan dışında defnetmek isteyenlerden yüksek ücretler talep ediliyor. Bu durum, fırsatçılara kapı aralıyor.

FİYATLAR ŞEHRE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Geçtiğimiz yılda bu harcamalar neredeyse iki katına çıktı. Türkiye'deki birçok belediye, belirli mezarlık hizmetlerini ücretsiz sağlıyor ancak mezar yeri dışındaki alanlarda defnetmek isteyenler belli bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu ücretler şehre göre değişiklik gösterebiliyor.

EN UCUZ MEZAR YERİ4 BİNDEN BAŞLARKEN EN PAHALISI 70 BİN OLDU

İstanbul'da, 2024 yılında en uygun boş mezar yeri fiyatı 4.470 TL iken, en yüksek fiyat 69.770 TL oldu. Bir önceki yıl, bu fiyatlar sırasıyla 2.900 TL ile 45.260 TL arasında değişiyordu. Belediyelerin resmi web sitelerinden alınan bilgilere göre,

Adana'da mezar yeri ücretleri 900 TL ile 2.000 TL arasında,

Bursa'da 2.000 TL ile 26.000 TL arasında,

Trabzon'da 2.500 TL ile 4.000 TL arasında değişiyor.

MEZARTAŞI FİYATI 15 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Mezar taşı maliyetlerinin en düşüğü 15.000 TL olarak belirtiliyor. Ancak bu fiyat, kullanılan malzeme ve işçiliğe göre 150.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor. Mermerin yanı sıra granit, ahlat taşı ve metal de kullanılabilir.

“ESKİDEN FİYATLAR SABİTTİ”

Van'da mermer işleri yapan Necdet Kumak, artan maliyetler nedeniyle mezar taşı fiyatlarının da sürekli yükseldiğini ifade ediyor. Kumak, "Fiyatların yükseldiğinin farkındayız. Geçen yıl aynı mezarı yarı fiyatına yapıyorduk. Ancak yakıt, nakliye, personel maaşları, sigorta primleri, elektrik ve kira gibi kalemlerdeki artışlar nedeniyle fiyatlar artıyor. Eskiden fiyatlar sabitti ama artık durum böyle değil. Bugün verdiğimiz fiyatı bir ay sonra veremiyoruz. Mesela, geçen ay 13.000 TL olan bu mermer mezarın fiyatı bir ayda 2.000 TL arttı" diyor.

“SETİN FİYATI, KUMAŞIN KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Kefen seti 750 TL ile 1.000 TL arasında satılıyor. Sıddık Gülmez, "Kefen, peştamal, havlu, eldiven, sabun, gül suyu, pamuk, sünger ve kâfur otu gibi unsurlar içeren setler halinde satılıyor. Erkek setlerinde 10 metre, kadın setlerinde 12 metre kefen kumaşı bulunuyor. Setin fiyatı, kumaşın kalitesine göre 750 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor" diyor.

“GASSAL ÜCRETLERİ BU YIL 1.000 TL İLE 1.500 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR“

Belediyeler ve hastaneler genellikle gasilhane hizmetini ücretsiz sağlıyor ancak az nüfuslu yerlerde bu hizmet yetersiz kalabiliyor. Bu durumda, yakınlarını kaybedenler bir gassal ile anlaşmak zorunda kalabiliyor. Geçen yıl 300 TL ile 500 TL arasında değişen gassal ücretleri, bu yıl 1.000 TL ile 1.500 TL arasında değişiyor.

TAZİYE MENÜLERİ FİYATI 130-200 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ölen kişinin ailesine yapılan taziye ziyaretleri genellikle üç gün boyunca devam eder ve bu süre zarfında taziye yemekleri ikram edilir. Ancak son yıllarda fiyat artışları nedeniyle bu gelenek azalmış olsa da hala birçok yerde devam ediyor. Taziye menülerinin fiyatı, yemek firmasına, et miktarına ve şehre göre değişiklik gösteriyor ve kişi başı 130 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

“FİYATLAR NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Van'da bir yemek fabrikası işleten Murat Çelik, artan fiyatlar nedeniyle taziye yemeği geleneğinin azalmakta olduğunu belirtiyor. Çelik, "Van'da bir taziye yemeğinin fiyatı kişi başı 150 TL'den aşağı değil. Ancak son zamanlarda taziye misafirlerine yemek verme geleneği azalmaya başladı. Ya yemek verilmiyor ya da sadece taziye gününde veriliyor. Bazı durumlarda ise mercimek çorbası bile ikram ediliyor. İnsanlar ekonomik zorluklar nedeniyle 130 TL'ye kadar düştü. Geçen yıl bu zamanlarda bir taziye yemeği 70 ile 80 TL arasındaydı. Yani fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Bazı şehirlerde fiyatlar daha da yüksek olabilir. Biz şu anda etin kilosunu 500 TL'den alıyoruz" diyor.