Mezara girmeden son golünü attı. Tribünleri dolduranlar ağzı açık izledi

Bir grup arkadaş, vefat eden arkadaşlarına ilginç bir uğurlama yaptı.

SON GOLÜNÜ ATTIRDILAR

Grup, kendi arasında pas yaptı ve tabutu da kalenin önüne koydu.

Son olarak topu tabuta çarptırdılar ve tabuta çarpan top kaleye girdi.

Daha sonrasında hep beraber tabuta sarılarak golü kutladılar.

O anlar 'Son bir gol' notuyla paylaşıldı.

Tribündeki seyirciler olanları şaşkınlıkla izledi.

Paylaşım binlerce görüntülenme alırken, beğeni yağmuruna tutuldu.

Aynı zamanda videoya binlerce yorum yapıldı.