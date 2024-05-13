Mezara girmeden son golünü attı. Tribünleri dolduranlar ağzı açık izledi

Kaynak: Haber Merkezi
Mezara girmeden son golünü attı. Tribünleri dolduranlar ağzı açık izledi
Vefat eden bir kişi için yapılan eşi benzeri görülmemiş uğurlama, sosyal medyada gündem oldu.

Bir grup arkadaş, vefat eden arkadaşlarına ilginç bir uğurlama yaptı.

tabut.png

SON GOLÜNÜ ATTIRDILAR
Grup, kendi arasında pas yaptı ve tabutu da kalenin önüne koydu.

Son olarak topu tabuta çarptırdılar ve tabuta çarpan top kaleye girdi.

Daha sonrasında hep beraber tabuta sarılarak golü kutladılar.

O anlar 'Son bir gol' notuyla paylaşıldı.

Tribündeki seyirciler olanları şaşkınlıkla izledi.

Paylaşım binlerce görüntülenme alırken, beğeni yağmuruna tutuldu.

Aynı zamanda videoya binlerce yorum yapıldı.

İlgili Haberler
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi
Ertuğrul Sağlam'ın sözleşme detayları ortaya çıktı
Ertuğrul Sağlam'ın sözleşme detayları ortaya çıktı
Beşiktaş'tan Alimpijevic'e imza töreni
Beşiktaş'tan Alimpijevic'e imza töreni
Yılmaz Vural ucuz yırttı
Acun Ilıcalı Bundesliga dedi
Türkiye Kupası'nın oynanacağı stat belli oldu
Herkesin istediği yıldızı Newcastle kapıyor
Herkesin istediği yıldızı Newcastle kapıyor
Aziz Yıldırım başlıyor
Ufuk Sarıca Galatasaray için açıklama yaptı
Ufuk Sarıca Galatasaray için açıklama yaptı
Mehmet Büyükekşi'nin koltukta kalmak için delegelere neler dağıttığını Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Ahmet Çakar Ali Koç'un gizli görevini açıkladı
Yılmaz Özdil Türkiye’nin fabrika ayarlarına dönüşünü Göztepe örneğiyle açıkladı
Hande Baladın'a ne oldu?
Hande Baladın'a ne oldu?
Dünyanın en iyi 100 futbolcusu belli oldu. Türkiye'den sadece 1 isim listeye girdi
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı
Son Haberler
Şeyma Subaşı nafakasını bir gecede harcadı Magazin
Şeyma Subaşı nafakasını bir gecede harcadı
Malatya'da tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Yerel Haberler
Malatya'da tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Kızdığı sürücünün levye ile aynasını kırdı Gündem
Kızdığı sürücünün levye ile aynasını kırdı
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi Yerel Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu Yaşam
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
Kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Kaçak sigara operasyonu
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi Spor
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi