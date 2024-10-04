Mezardaki Cem Garipoğlu mu? Sır perdesinin ne zaman aralanacağı belli oldu

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u canice katletmesinin ardından cezaevinde 2014 yılında intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan cesedine ait parçalar, incelenmek üzere dün Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, savcı ve olay yeri inceleme uzmanları, dün sabah saatlerinde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarına geldi. Mezarlıktaki ‘fethi kabir’ işlemini Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ve Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin takip etti. Karabulut ve Garipoğlu aileleri ise mezarlığa gelmedi.

Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirirken, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mezarın bulunduğu ada girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, girişlerde ise kimlik kontrolleri yapıldı. Mezarın kazılması sonrası Cem Garipoğlu'nun çıkarılan cesedi tabuta yerleştirilerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Öte yandan, tüm bu işlemler görüntü ve fotoğraf çekilerek kayıt altına alındı.

KEMİK VE KAFATASINA ULAŞILDI

Adli Tıp Kurumu'nda Cem Garipoğlu'ndan alınacak örnekler, ailesinden alınacak örneklerle karşılaştırılarak bir rapor hazırlanacak. Yapılan incelemeler sonrası Garipoğlu'nun cenazesi, yeniden mezara defnedilecek.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "fethi kabir" işleminin tamamlanmasının ardından gazetecilere, Cem Garipoğlu'nun cesedi olduğu iddia edilen kemiklere ve kafatasına ulaşıldığını belirtti.

KARABULUT AİLESİ NEDEN GELMEDİ?

Garipoğlu ailesinin herhangi bir ferdinin teşhis için orada bulunmadığını ifade eden Epözdemir, avukatları Orhan Şahin'in huzurunda bu işlemlerin yapıldığını, cesedin bütünlük arz etmediği için de kimlik teşhisinin yapılmasının olanaksız olduğunu açıkladı. Müvekkillerinin de psikolojik olarak yeni bir travma yaşamak istemediklerini aktaran Epözdemir, bu nedenle mezarlığa gelmemeyi uygun bulduklarını söyledi.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine götürülen parçaların tek tek inceleneceğini ifade eden Epözdemir, "Özellikle varsa dişler incelenecek. Fakat bizim orada da bir itirazımız oldu. Biz bu incelemenin adli tıp tekniği bakımından Garipoğlu ailesindeki erkek bireylerin Y-STR DNA'larıyla, güncel biyolojik verileriyle, DNA örneklemeleriyle yapılmasını istiyoruz. Onu özellikle talep ettik” diye konuştu.

RAPOR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllarda yapılan DNA incelemeleri ve oradaki biyolojik verilerle bunun yapılmasını sakıncalı bulduklarını belirten Epözdemir, "Gerçekten amacımız adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkmasıysa yeniden bu DNA örneklerinin aileden alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Epözdemir, Garipoğlu ailesi Adli Tıp Kurumu'na ne kadar hızlı DNA örneklerini verirse raporun o kadar hızlı çıkacağını, 4-5 gün ya da bir hafta içerisinde raporun tanzim edileceğini düşündüğünü söyledi.