Mezarlık önünde cinayet: Kardeşini öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mezarlığı'nın önünde yaşandı. İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Berat G., ağabeyi Murat G.'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan Murat G., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da toplayarak delil çalışması yaptı.

Kardeşler arasındaki husumetin nedenine ilişkin soruşturma sürerken, firari şüpheli Berat G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.