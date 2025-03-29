Mezarlık ziyaretinde silahlar patladı: 2’si kadın 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mezarlık ziyaretinde silahlar patladı: 2’si kadın 4 yaralı

Samsun’da mezarlık ziyaretine giden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar silahlarını çekip birbirine ateş etti, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinde sabah saatlerinde kabir ziyareti için Göğceli Mezarlığı'na giden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar silahlarını çekip birbirine ateş etti, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mezarlık ziyaretinde silahlar patladı: 2’si kadın 4 yaralı

Mezarlık ziyaretinde silahlar patladı: 2’si kadın 4 yaralı

Mezarlık ziyaretinde silahlar patladı: 2’si kadın 4 yaralı

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