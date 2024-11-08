Mezarlıktan bin 100 adet gümüş sikke çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mezarlıktan bin 100 adet gümüş sikke çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar mezarlıkta defin için toprağı kazarken kırık bir seramik küp ve bin 100 adet gümüş sikke bulundu.

Olay, dün ilçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Alınan bilgiye göre, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nuri Kavas'ın defni için mahalle mezarlığında toprak kazıldı içinden kırık bir seramik küp ve çok sayıda sikke bulundu.Jandarma ekipleri vatandaşların ihbarıyla olay yerine geldi. Çevreyi güvenlik çemberine aldılar ve durumu Müze Müze Müdürlüğüne bildirdiler. Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde bin 100 adet gümüş sikke bulundu. Sikkeler Müze Müdürlüğüne götürülürken, daha sonra Kavas'ın defin işlemi gerçekleştirildi.

Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, dün trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazdırdıklarını belirterek, "Kepçe toprak kazdığı sırada sikke denilen bir tarihi eser çıktı. Biz de güvenlik güçlerimize haber verdik. Güvenlik güçleri ve müze yetkilileri toprağı eleyerek hepsini çıkardı. Hepsini alıp götürdüler. Bin 100 adet sikke bulundu" dedi.

Mezarlıktan bin 100 adet gümüş sikke çıktı

Mezarlıktan bin 100 adet gümüş sikke çıktı

Mezarlıktan bin 100 adet gümüş sikke çıktı

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