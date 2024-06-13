Mezun oldu cübbesini dedesine kepini anneannesine giydirdi

Sena Özkan
Mezun oldu cübbesini dedesine kepini anneannesine giydirdi

Mezuniyet cübbesini anneanne ve dedesine giydiren genç kızın anları sosyal medyada viral oldu. Videoyu izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Bir genç kız, mezuniyet gününü unutulmaz kılmak için anneanne ve dedesiyle özel anlar paylaştı. Mezuniyet cübbesini önce anneannesine, sonra dedesine giydiren genç kız, bu anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Videoda, anneanne ve dedenin cübbeyi giydikten sonraki mutluluğu ve gururu, izleyenleri duygulandırdı.

Bu özel anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından beğeni topladı. Yorumlarda, izleyiciler genç kızın bu anlamlı jestini övgüyle karşıladı ve aile bağlarının önemine vurgu yaptı. Bu davranışın sergilenmesini sosyal medyada başlayan bir akıma borçlu olduğumuzu da unutmamak lazım. Video, kısa sürede viral olurken, genç kızın anneanne ve dedesiyle paylaştığı bu duygusal anlar, birçok kişinin kalbine dokundu.

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