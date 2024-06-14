Mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini değiştirildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, mezuniyet törenlerinde bir skandalla karşılaştı. Üniversite yönetimi, Hipokrat Yemini’ni değiştirerek öğrencilerden kendileri kaleme aldıkları metni okumalarını istedi.

Metinden, Cenevre Bildirgesi’nde yer alan "hekimlik mesleğinin evrensel değerlerine aykırı bir usul eşliğinde yapmaya ve ayrımcılık yapmamaya” ilişkin ilkeyi belirten “cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken” ibaresi yemin metninden çıkarılırken “Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, ant içerim” ifadesinin yerine “Açıkça, özgürce ve namusum üzerine ant içerim” ifadesi kullanıldı.

Öğrenciler, söz konusu metin okunurken sessiz kalarak okul yönetimini protesto etti ve “Yönetim, etik ihlali yapacağını önceden ilan etmiş oldu” tepkisini gösterdi. Hipokrat Andı’nın evrensel bir ant olduğunun altını çizen TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, “Tabip odaları, bu konuda değiştirilen illerde dekanlıklar hakkında disiplin soruşturmasını başlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 30 Mayıs’ta mezuniyet törenlerinde “deontolojik (etik)” kurallara uygun okutulması amacıyla, tıp fakültelerinin dekanları ve tabip odalarına yazı gönderdi. TTB’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hipokrat Yemini” olarak bilinen Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla “Hekimlik Andı”nın tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı olduğu vurgulandı. Fakat, TTB’nin ve tabip odalarının bütün uyarılarına karşılık hekimlerin mezuniyet törenlerinde yemin değiştirilmeye devam ediyor.