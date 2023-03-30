MGK toplanıyor: En önemli madde seçim güvenliği olacak

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatıralacak.

Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde çok sayıda önemli başlık var. O önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının diğer önemli başlığıyla terörle mücadele olacak. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak

MGK'DA DOĞU AKDENİZ VE EGE MASADA OLACAK

MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de MGK'nın önemli maddelerinden biri olacak