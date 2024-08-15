MHK genç hakem atılımı yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
MHK genç hakem atılımı yaptı

Merkez Hakem Kurulu'nun iki haftadır maçlara genç hakemleri ataması atılım olarak değerlendirildi.

Merkez Hakem Kurulu’nun son iki haftadır genç hakemleri maçlara cesurca ataması ve bu hakemlerin sahadaki başarılı performansının spor kamuoyunun takdirini kazandığı belirtildi.

Genç hakemlerin kusursuza yakın bir performans sergilediği ve yeni MHK yönetiminin bu atamalarından ötürü güven kazandığı ortaya çıktı.

Atılımın Türk hakemliğinin parlak geleceği açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Bu cesur atamalar, spor camiasında geniş bir yankı uyandırmakla birlikte MHK’nın genç yeteneklere olan güveninin, gelecekte Türk futbolu adına olumlu sonuçlar doğuracağı de belirtildi.

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