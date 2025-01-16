MHK hakem atamaları sistemini değiştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
MHK hakem atamaları sistemini değiştirdi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları için Veri Tabanlı Atama Sistemi'ne geçildiğini duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. MHK'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."

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