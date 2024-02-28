MHK'de şok istifa. VAR sorumlusuydu

Kaynak: Haber Merkezi
MHK'de şok istifa. VAR sorumlusuydu
TFF, Merkez Hakem Kurulu'ndaki flaş ayrılığı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

VAR'dan Sorumlu MHK Üyesi Dr. Cem Satman kimdir?

1976 yılında Ankara'da doğan Cem Satman Ankara Demirspor altyapısında futbol oynamıştır. Ankara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Lisans, yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, İngiltere'de de dil eğitimi, öğrenimi görmüştür.

14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Dr. Cem Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştır. Futbol hakemliği, eğitim ve eğitim psikolojisi alanlarında çevirilerini ve yazarlığını yaptığı eserleri ve bilimsel makaleleri olan Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır. Satman evli ve bir çocuk babasıdır.

ekran-alintisi-001.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray'ın maç günü değişti. TFF yeni fikstürü açıkladı
Beşiktaş Galatasaray maçının hakemini gizli görüşmeyle belirlediler. MHK Başkanı onu istedi TFF Başkanı balıklama atladı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'yi istifaya çağırdı. Artık fayda getirmezler
Icardi sevinci yapan Kerem'den TFF'ye ağır taş
Icardi sevinci yapan Kerem'den TFF'ye ağır taş
Galatasaray 10 dakikada 1 milyonu buldu. Hedefte Fenerbahçe ve TFF var
Son Haberler
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı Yerel Haberler
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
FETÖ’nün kumpası 28 Şubat davasından hapiste olan Çetin Doğan’dan mektup Gündem
FETÖ’nün kumpası 28 Şubat davasından hapiste olan Çetin Doğan’dan mektup
Satırlı katil tutuklandı Gündem
Satırlı katil tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti Magazin
Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti
Ekonomik güvende düşüş Ekonomi
Ekonomik güvende düşüş