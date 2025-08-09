MHP içinde Öcalan çatlağı mı var? Gündem olacak sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Terörsüz Türkiye için Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları - Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" buluşmalarında önemli açıklamalarda bulundu.

Yalçın, teröristbaşı Öcalan için 'bölücübaşı' ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise daha önce Öcalan için, "kurucu önder" tanımlamasını kullanmıştı.

YALÇIN “BÖLÜCÜBAŞI”, BAHÇELİ “KURUCU ÖNDER” DEDİ

Yalçın’ın bebek katili için söylediği söz ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Kurucu önder” söylemi “MHP içinde terörist Öcalan hakkında fikir ayrılığı mı var?” düşüncesini gündeme getirdi.

Yalçın yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Mesela Sayın Cumhurbaşkanı’nı Filistin üzerinden körü körüne eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dolaylı olarak İsrail’in çıkarlarına hizmet etmektedir.

İP sözcüleri başta olmak üzere MHP’yi Terörsüz Türkiye konusunda PKK ile aynı safta göstermeye çalışanlar da terör devleti İsrail’in ekmeğine yağ sürmektedir.

Türkiye’deki muhalefetle terörist İsrail, kötü niyette ittifak etmiştir. Diğer taraftan CHP ve diğer partiler, “Acaba Cumhur İttifakı Terörsüz Türkiye adımından nemalanır mı? Bir seçimde bunu oya çevirir de öne geçer mi?” gibi çıkarcı hesaplar peşinde, hakikati ıskalamaktadır.

CHP’nin ve öteki partilerin Terörsüz Türkiye bağlamında TBMM’de oluşturulan komisyona dair hâlâ kararsız ve ikircikli tavır içinde bulunması da maalesef yine oy endişesine dayanmaktadır.

“MHP LİDERİNİ BÖLÜCÜBAŞIYLA AYNI SAFTA GÖSTERME HADSİZLİĞİ…”

Terörsüz Türkiye hamlesini MHP ile PKK arasında işbirliği gibi yansıtma ve MHP Liderini bölücübaşıyla aynı safta gösterme hadsizliği de aynı alçak ve sefil zihniyetin ürünüdür. Oysa Terörsüz Türkiye projesi tamamen hayata geçip toplumsal bütünlük ve kucaklaşma gerçekleşirse ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücübaşı kalacaktır.

TBMM çatısı altında, bölücü terör örgütünü temsil edenlerle bir arada siyaset yapmaya itiraz etmeseler de mangalda kül bırakmayan, halkın gündemi yerine havai kürsü pehlivanlığını tercih eden İP gibi partilerin sözcüleri, kendilerini kandırmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

Türk milleti; algı oyunlarına kapılmayacak, yalancı pehlivanların naralarına prim vermeyecek kadar basiretli ve zekidir.

Türkiye’de haklıyı haksız, doğruyu eğri, beyazı kara göstermeye çalışan siyaset ve muhalefet anlayışı milletten dönecektir.

Türk milleti; en adil, en doğru hakemdir.

Allah, haklılar için ne güzel vekildir.”