MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti
MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Çakıroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Çakıroğlu, tedavi gördüğü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu'nun vefat haberini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman şöyle duyurdu:

“MYK üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. MHP'den yapılan açıklamada da "MYK Üyemiz Sayın Ferhat ÇAKIROĞLU vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz"

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