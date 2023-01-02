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MHP, Sinan Ateş cinayetinin zanlısının adını sitesinden sildi: Resmi listede duruyor

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası gözaltına alınanlar arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yönetim kurulunda yer alan Ufuk Köktürk’ün de yer aldığı öğrenilmişti. Gözaltının ortaya çıkması sonrası Köktürk’ün adı siteden silindi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:43
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MHP Sinan Ateş cinayetinin zanlısının adını sitesinden sildi

MHP, Sinan Ateş cinayetinin zanlısının adını sitesinden sildi: Resmi listede duruyor
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre gözaltına alınan 5 kişinin arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yönetiminde yer alan Ufuk Köktürk de bulunuyor.

Uludağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Köktürk’ün yönetim kurulundaki görevinin bilinmediğini belirterek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Cinayette Ülkü Ocakları/MHP bağlantısı ilk kez tespit edildi. Bu kapsamda eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk gözaltına alındı. Köktürk’ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi. M.Y. adlı şüpheli ise aranıyor. Ufuk Köktürk’ün adı “MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu” listesinde geçiyor. Ancak yönetimdeki görevine ilişkin ayrıntılı bilgi yok. Köktürk’ün olaydaki rolüne ilişkin de henüz teyitli bilgi bulunmuyor. Olay, MHP teşkilatı içinde başka yöneticilere uzanır mı, şimdilik bilinmiyor.”

 

 

 

 

 

İNTERNET SİTESİNDEN ADI SİLİNDİ

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasındaki yeni gelişmeler sonrası çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Daha önce MHP İstanbul İl Başkanlğı’nın internet sitesinde adı geçen Köktürk’ün adının yönetim kurulu listesinden çıkarıldığı görüldü. Köktürk’ün adının silinmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

KÖKTÜRK’ÜN ADI HANGİ ŞARTLARDA SİLİNEBİLİR

Siyasi partilerle ilgili mevcut düzenlemelere göre MHP’li Ufuk Köktürk’ün adı yönetim kurulu listesinden belirli koşullar altında silinebilir.. Ufuk Köktürk’ün adının silinebilmesi için öncelikle yönetim kurulundan istifa etmesi gerekiyor. Ancak böyle bir istifanın gelip gelmediği belirsizliğini koruyor. İkinci ihtimal ise partiden ihraç edilmesi ancak böyle bir bilgi de henüz gelmedi. Üçüncü ihtimal ise bir sonraki genel kurulunda ortaya çıkacak yönetim kurulunda yer almaması. Ancak bu durum da henüz gelmedi.  Bir başka deyişle bir kişinin adının sadece internet sitesinden silinmesi yönetim kurulundan çıktığı anlamına gelmiyor.

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Havva,seçimlere saniyeler kala herkes ama herkes kendine dikkat etsin,koltuğa yapisanlar bırakmamak için herşeyi yapiyor
2.01.2023 13:22
Herkesin bildiği sır deyildir😡Allah Rahmet eylesin,Taş uzaktan deyil bunu zaman gosterecektir 🥶  
 
Boskurt
2.01.2023 13:09
Partinin getirildigi son durum  
 
Yıldırım Demircioğlu
2.01.2023 12:59
Hiç şaşırmayın, MHP, parti içindeki tüm ülkücü camiaya gözdağı vermek için bu cinayeti azmettirdi. Mutlaka bunun hesabını zamanı geldiğinde sorulacak.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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