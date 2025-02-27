MHP'de ölüm sessizliği. Başkentte herkes yapılacak açıklamaya odaklandı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, TBMM’de 1 Ekim 2024’teki yeni yasama yılı töreninde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan süreç, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısıyla son buldu.

"TERÖRİSTBAŞI ÖRGÜTÜNÜN TASFİYE EDİLECEĞİNİ TEK TARAFLI İLAN ETSİN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Ekim 2024’te partisinin grup toplantısında, terör örgütü lideri Öcalan’a seslenerek, "Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözleriyle açılımı başlatmıştı.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI BUGÜN TERÖRİST BAŞININ MESAJIYLA SON BULDU

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3’üncü görüşme sonrası DEM Partili İmralı heyeti adına açıklamayı Ahmet Türk Kürtçe okurken, açıklamayı Pervin Buldan Türkçe olarak okudu.

DEM Parti Heyeti, 3. İmralı ziyareti sonrası İmralı'nın çağrısını okuyor. Ahmet Türk, İmralı'nın çağrısını Kürtçe okudu. Çağrının Türkçe metnini Pervin Buldan okudu.

Teröristbaşı, Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadeleriyle PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ"

İYİ Parti sürece tepki olarak parti binasına asılan pankartta, “Unutmayacağız, unutturmayacağız, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” sözleri yer alırken, yazının arkasında ise terör örgütü PKK’nın şehit ettiği Mehmetçiklerimizin isimleri yer aldı.

MHP'DE ÖLÜM SESSİZLİĞİ

Hatırlanacağı üzere İmralı süreci Devlet Bahçeli'nin Meclis'te grup toplantısında söylediği, "Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözleriyle başlamıştı.

Birçok parti Öcalan'ın mesajı sonrası peş peşe açıklamalar yaparken MHP'deki sessizlik dikkat çekti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ FOTOĞRAFI

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter'in Öcalan'ın çağrısı sonrası herhangi bir açıklama yapmayıp sadece Bahçeli ve Erdoğan'ın birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşması ise büyük merak uyandırdı.