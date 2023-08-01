MHP’den AKP’ye Bülent Arınç ültimatomu: Not ediyoruz

Bülent Arınç’ın dünkü Elazığ ziyareti MHP içerisinde tartışma yarattı. Arınç’ı karşılayıp ziyaretine eşlik eden Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları’na MHP’li vekil Semih Işıkver tepki gösterdi.

MHP’den AKP’ye Bülent Arınç ültimatomu: Not ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç dün Elazığ’daydı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları ile birlikte Harput’ta Basın Müzesi, Ahmet Bey Cami ve Hoca Hasan Hamamı’nı ziyaret eden Arınç'la fotoğrafını paylaşan Şerefoğulları, sosyal medya hesabından ziyareti şu sözlerle paylaştı:

“Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı kadim mahallemiz Harput'umuzdayız. Başbakan Yardımcılığı, TBMM Başkanlığı gibi görevlerde bulunan, Türkiye’de siyasetin en kıdemli isimlerinden olan Sayın Bülent Arınç Beyefendi ile birlikte Elazığ’ımızın turizmine kazandırdığımız Basın Müzesi, Ahmet Bey Cami ve Hoca Hasan Hamamı’zı ziyaret ettik”

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Ülkücü kökenli Şahin Şerefoğulları’nın bu paylaşımına tepki MHP Elazığ milletvekili Semih Işıkver’den geldi. Işıkver, söz konusu fotoğraflar ve paylaşımın ardından şu cümleleri yazdı:

“2 gündür Bülent Arınç’ı gezdiren, bizim yanımızda bizden çok ülkücü olan kıymetli siyasetçilerimiz..

Sözüm sizedir.

Bulduğu her fırsatta Sn.Cumhurbaşkanına ve Cumhur İttifakına hamle yapan bu şahsa olan muhabbetinizi algılamakta güçlük çekiyoruz.

PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ve teröristlere güzelleme yaptığı kitapları okumayı hararetle tavsiye eden, Selahattin Demirtaş’a, Gezi Olaylarının Organizatörü Osman Kavala’ya özgürlük talep eden, cezaevindeki FETÖ’cülere bin türlü dramatize ederek tahliye talep eden bu şahsın sizdeki karşılığı nedir, söyleyin biz de bilelim?

Allah şahit, size baktıkça milleti/devleti koruma adına bir gözümüz açık uyuyoruz.

Evelallah Ülkücü Hareket ayaktadır.

İzleyip not ediyoruz.

ALLAH KERİMDİR.”

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Işıkver, ikinci bir paylaşımda daha bulundu:

“Yüce Allah devletimizi/milletimizi Bülent Arınç tipindeki siyasetçilerden de onların zihniyetlerinden de korusun, fırsat vermesin.

Onları seven, bizi sevmesin.

vesselam"

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İŞTE O FOTOĞRAFLAR

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