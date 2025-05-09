MHP’den Amedspor’a ‘tavsiye’ geldi! Türk bayrağını silmeleri ortalığı ayağa kaldırmıştı

TFF 1. Lig’de play-off potasına girmek için mücadelesini son haftaya kadar taşıyan Amedspor yarın Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Ligde son haftaya 9. Sırada giren ancak play off potasında bulunan 7. Sıradaki Iğdır FK’nın yalnızca bir puan gerisinde bulunan Diyarbakır temsilcisi için maçın önemi çok büyük. Ev sahibi Ankaragücü küme düşme hattından sadece averaj farklıyla önde bulunuyor. 16. sıradaki Ankaragücü ve 17. sıradaki Manisa FK’nın 45 puanı bulunuyor.

İki takım için de büyük öneme sahip olan maç öncesi Amedspor resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım maçın önüne geçti. Maç öncesi yapılan paylaşımında Ankara Kalesi kullanıldı ancak Türk bayrağına yer verilmedi.

Söz konusu görsel büyük tepkilere neden olunca Amedspor, "Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır" açıklaması yaptı.

Amedspor'un paylaşımıyla ilgili bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, TürkGün'de kaleme aldığı yazısında Amedspor'un yeni tavrına tepki göstererek ‘tavsiyede’ bulundu.

"İDDİASINI SOMUTBİR ADIMLA GÜÇLENDİRMELİDİR"

"Terörsüz Türkiye yolunda ciddi adımlar atılırken ve iç cepheyi Türk bayrağı altında güçlendirmeyi hedefleyen çağrılar yapılırken, bu tür tahrikler ve provokasyonlar yalnızca Türkiye düşmanlarının işine yaramaktadır" diyen Çiçek, "Madem Amedspor, Ankara Kalesi görselindeki Türk bayrağının kaldırılmasının bilinçli bir tercih olmadığını savunuyor, o hâlde bu iddiasını somut bir adımla güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI TEKLİFİ

Amedspor'un Ankaragücü maçına elinde Türk bayrağıyla ya da formasında Türk bayrağı logosuyla çıkmasını teklif eden Çiçek, "Hem oluşan gerginliği sona erdirebilir hem de geçmişteki siciline sünger çekebilir. Peki, Amedspor bunu yapabilir mi? Yoksa spor maskeli provokasyonlarına ve tahriklerine devam mı edecek?" diye yazdı.