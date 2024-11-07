MHP’den ayrılan isim Zafer Partisi’ne katıldı. Ümit Özdağ sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP’den ayrılan isim Zafer Partisi’ne katıldı. Ümit Özdağ sosyal medyadan duyurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP’den ayrılan Ankara İl Başkan Yardımcısı Egemen Otan’ın Zafer Partisi'ne katıldığını açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan için, “Gelsin TBMM’de konuşsun. PKK’nin Lağvedildiğini haykırsın” sözlerinin ardından MHP’den birçok isim istifa ederken, MHP’ye oy veren binlerce vatandaş ise Bahçeli'ye tepki göstermişti.

Yaşanan durumun ardından MHP’den bir ayrılık daha geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda MHP’den ayrılan Ankara il başkan yardımcısı Egemen Otan’ın Zafer Partisine katıldığını açıkladı.

Özdağ, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “İşadamı ve eski MHP Ankara il başkan yardımcısı Egemen Otan Zafer Partisine katıldı. Egemen kardeşim aramıza hoşgeldiniz.”

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