MHP’den bir açılım daha! İlk ışık verilmişti... Yeni paylaşım geldi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla yeni açılım tiyatrosu resmen başlamıştı. Bahçeli’nin başlattığı yeni süreç sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin açılışında, Alevi açılımına yönelik açıklamalar yapılacağı iddia edilmişti. Hatta açılıma yönelik ‘Canların Türküsü’ bestesi kaleme alınmıştı. Bugün ise Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız, besteyi oluşturan 3 ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiğini paylaştı. Yıldız’ın paylaşımı sonrası akıllara ‘bir açılım daha geliyor’ dedirtti.

ALEVİ AÇILIMI

Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Bahçeli'nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen yazılan 'Canların Türküsü' isimli türküyü Ağustos ayında paylaşmıştı. ‘Terörsüz Türkiye’nin ardından bir de Alevi açılım iddiası bu türküyle gündeme gelmişti.

20 SAYFALIK METİN İDDİASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin açılışında, Alevi açılımına yönelik açıklamalar yapılacağı iddia edilmişti. Hatta Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından hazırlanan 20 sayfalık “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” raporu oluşturduğu aktarılmıştı.

ESER SAHİPLERİ BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Bugün ise eser sahipleri Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli’nin talimatıyla hazırlanan, sözlerini Cafer Balçık’ın kaleme aldığı “Canların Türküsü” eserini seslendiren sanatçı Elif Buse Doğan ile eserin beste ve düzenlemesini yapan sanatçı İsmail Altunsaray, Bahçeli’nin ofisine gitti.

“YENİ AÇILIM MI GELİYOR?”

Eyyup Yıldız, ise ziyarete dair, “‘Canların Türküsü’nün yalnızca bir müzik eseri değil, aynı zamanda toplumsal barışın, kardeşliğin ve ortak gönül birliğinin sembolü olduğunu ifade eden sanatçılarımız; bu çalışmaya katkı sunmaktan duydukları onuru ve mutluluğu paylaştılar” dedi. Yıldız’ın paylaşımın ardından ‘yeni açılım mı geliyor?’ sorusu akıllara geldi.

ESERİN HİKÂYESİ

“Canların Türküsü”, Bahçeli’nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alınmıştı. Eserin ise Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatan bir kültür hazinesi olarak armağan edildiği aktarıldı.