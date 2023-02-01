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MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı

2018 Genel seçimlerinde Afyonkarahisar’dan milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin geçtiğimiz Haziran ayında MHP’den istifa etmişti. CHP’ye katılan Ayengin’e parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:30
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MHP'den istifa eden Ayengin CHP'ye katıldı

MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
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2018 Genel seçimlerinde Afyonkarahisar’dan milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin geçtiğimiz Haziran ayında MHP’den istifa etmişti. CHP’ye katılan Ayengin’e parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

2018 yılında MHP’den milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin, 2022 yılının Haziran ayında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. MHP’den istifa eden Engin Ayengin, CHP’ye katıldı. Ayengin’e parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ayengin’in CHP’ye katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “TBMM’de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2018 Genel seçimlerinde MHP’den milletvekili adayı olup bir süre önce partimize katılan Engin Ayengin’e rozetini taktı. Aramıza hoşgeldiniz…” ifadelerini kullandı.

“HANGİ PARTİLİ OLDUĞUMUZUN HİÇBİR ÖNEMİ KALMADI”

O dönemde istifasını sosyal medya hesabından duyuran Ayengin, “Varlık amacımın farkına vardığım gün itibarı, tüm benliğimi adamış olduğum Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Türk milleti ve aziz vatanımın geleceği için hizmet etmeyi bir borç bildim. Atatürk ve Ülkü kimliğimden asla taviz vermeden yürümüş olduğum yolu bir şeref saydım ve sayacağım. Bu yolda tek başıma kalsam son nefesime kadar yürüyeceğim.

Bugünden itibaren şahsiyetimi, kişiliğimi ve varlığımı borçlu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden üzülerek istifa ettiğimi tüm eş, dost, akraba ve seven sevmeyen herkese duyurmak istiyorum. Geldiğimiz 20 yıllık bu süreç, hangi partili olduğumuzun hiç bir önemi olmadığını ayan beyan ortaya koymuştur. Tek gerçeğimiz kimin Atatürk yolunda yürüdüğüdür. Saygı ve sevgilerimle” ifadelerini kullanmıştı.

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doğrucu
1.02.2023 16:56
güle güle dönme sakın  
 
Kenan
1.02.2023 16:48
1994 yılında Gaziantep te ülkücü abim vardı 12 eylülde cezeevinde yatmış türlü işkenceler görmüş o alatıyordu bunlardan türkücü olan sıkıştığanda davasını satanlardan bahsededii işte onlar bunlar  
 
Nihayet mhp nin mafya partisi olduğunu anlamış
1.02.2023 16:31
Darısı diğerlerin başına  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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