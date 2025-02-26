MHP’den 'Sedat Peker' paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ikinci kez Sedat Peker ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Yönter, 'Sedat Peker'in geçtiğimiz günlerde şehit olan ve en büyük hayali babasına ev almak olan Mustafa Uslu’nun babasına ev aldığı' paylaşımlı bir haberi sayfasında yer verdi.

İZZET ULVİ YÖNTER’DEN SEDAT PEKER PAYLAŞIMI

24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Ocak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş, şehidin cenazesi önceki gün Çorum’da toprağa verilmişti. Sedat Peker ise geçtiğimiz günlerde şehit olan ve en büyük hayali babasına ev almak olan Mustafa Uslu’nun babasına ev aldığı ortaya çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise Peker’in ev aldığına dair yapılan haberi kendi sayfasından paylaştı.

????Geçtiğimiz günlerde şehit olan Mustafa Uslu'nun, en büyük hayalinin babasına ev almak olduğu biliniyordu.



▪Babası Sadık Uslu, oğlunun şehit olduğu haberini aldığında "Asker oğlum, vatana helal olsun!" diyerek gözyaşlarına boğulmuş, ancak tahtadan yapılmış evinin yıkılma… pic.twitter.com/3KXTU0dvj2 — Conflict (@ConflictTR) February 25, 2025

BU İLK PAYLAŞIMI DEĞİL

Yönter’in bu paylaşımı ise dikkat çekti. Yönter, ikinci kez Sedat Peker paylaşımını yapmış oldu. Yönter, Sedat Peker’in, felç olarak emekliye ayrılan polis Ömer Korkmaz’ın tedavi ve bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL yardımda bulunduğunu duyuran bir paylaşımı, “Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum” mesajıyla vermişti.

MHP İLE PEKER ARASINDAKİ ORTAM YUMUŞUYOR MU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in paylaşımının ardından Sedat Peker İsmail Saymaz’a konuşmuştu.

Sedat Peker “MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?” sorusuna “Ben MHP’de sadece Şefkat Çetin ile sorun yaşadım. Bu da 25 yıl önce. Bugüne kadar sayın Bahçeli ile ilgili hiçbir saygısız kelime kullanmadım. Devlet abi, Başbuğ Türkeş’in makamında oturan, ülkücü hareketin lideridir. Bu vesileyle kendisine Allahtan şifa diliyorum”demişti.

Sedat Peker “Yönter’in paylaşımını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusunu ise “Yönter, ülkücüler tarafından saygı duyulan biri. Siyaseten bir duruşu olduğunu bütün Türkiye biliyor. Yapmış olduğu paylaşımla bunu kanıtladı. Özel harekat polisimizin tedavisiyle ilgili yaptığım katkıyı değerli bulup kamuoyunda bilinmesini sağlayacak bir paylaşım yaptı" yanıtını verdi.