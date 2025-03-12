MHP’den tarihi ‘Öcalan’ yanıtı! Bu açıklama çok konuşulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce “İmralı canisi, teröristbaşı” olarak seslendiği Öcalan’a "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanması büyük tepkilere neden olmuştu.

Bahçeli, Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara dair sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, DEM Parti'ye de seslenmiş ve şunları söylemişti,

"DEM Parti’nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK’nın kurucu önderi tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın gereğini mi ifade edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye’nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti’nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır."

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin Öcalan için “PKK’nın kurucu önderi” lafını kullanması hakkında Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“GENEL BAŞKAN BU GERÇEKLİĞİ DİLE GETİRDİ. BAZI ŞEYLERİ TÜRKİYE’NİN AŞMASI LAZIM"

Özdemir, "Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım" ifadelerini kullandı.

Alçı, Özdemir’in şunları söylediğini aktardı,

Özdemir'e Devlet Bahçeli'nin mesajında Abdullah Öcalan'a dair kullandığı "PKK'nın kurucu önderi" tabirini de sordum.

"Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım.

Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz. Ülke olarak bir çok hedefimiz var.

Avrupa ile Türkiye arasında da önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler göreceksiniz.”