Yılların MHP’lisi sokak röportajında kendini tutamadı: Bugün ben MHP’li değilim nedenini söyleyeyim mi sana?

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajında konuşan yıllardan MHP’li olduğunu belirten bir vatandaşın söyledikleri dikkat çekti.

Konuşmasında Sinan Ateş suikasti ve Alaattin Çakıcı’nın serbest bırakılmasına değinerek MHP yönetiminin politikasına eleştiren vatandaş artık MHP’ye oy vermeyeceğini söyledi.

Alaattin Çakıcı’nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve küfür ettiği halde cezaevinden salıverildiğini hatırlattı.

Vatandaş tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben Türk milliyetçisi bir insanım kardeşim. Ben solcuda değilim, ben sağcıyım. Anamın karnından doğdum doğalı MHP’li idim. Ama şuan MHP’li değilim ben. Neden mi?

İşte ortada MHP’li MHP’liyi vuruyor kardeşim. İl Yönetim Kurulu, Milletvekili hepsi içinde yani eşkıya olmuşlar. Alaattin Çakıcı ana avrat küfür ettiği halde Devlet Bahçeli’ye, Tayyip’e dışarıya çıkardılar.

Ben o milliyetçilerden değilim. Hakiki milliyetçiyim ama onlardan değilim. Vatanımı severim, milletimi severim, bayrağımı da severim. 72 yaşındayım, bugün desinler Türkiye savaşıyor. Silahı elime alır, gider savaşırım!

Bu ülke hepimizin çoluğumuza, çocuğumuza kalması lazım bu ülke. Başka kimseye değil. Ben bugün varım, yarın yokum.

Muhabirin “Gençlerin birçoğu şuanda yurt dışına gitmek istiyor?” sorusuna ise vatandaş şu sözlerle cevap verdi:

Nedenini söyleyeyim mi sana. İş bulamıyorlar. Ruhunu değil, umudunu kaybetmişler.

“Yeni nesil bizlerden daha akıllı. Neden? Çünkü onlar çağın insanları ben (cep telefonunu göstererek) şunu aldığım zaman bazı yerlere giremiyorum.

Benim 8 yaşındaki torunum bana bunu öğretiyor. Evvelden emekli bir insan; 1 daire 1 araba alıyordu. Şimdi emekli ne alıyor? Bana onu söyleyin ya? Bir oda alamaz 1 oda. Şuana kadar muhalefet bir proje üretipte insanların önüne koyamadı. Yetersiz kalıyor.

Muhalefet 100 tane ya da 10 tane öneri veriyor. Mutlaka bunların içinde 10 tanesi, 20 tanesi iyidir. Bütün muhalefetin verdikleri önergelerin hepsini reddediyorlar. Reddedilir mi kardeşim?

Onun içinde hiç iyisi yok mu? Yüzünün, yüzünü reddedersen demek ki sen yamuksun. Bu kadar basit yani. “

Eski MHP’li vatandaşın sözlerini dikkatle dinleyen çevresinde toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık konuşmaya alkışlarla destek verdi.