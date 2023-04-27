MHP’li adaydan tehdit: Bu şehri başınıza yıkarız, nefes bile aldırmayız

Elazığ'ın haftalık gazetelerinden olan Güçlü Haber tarafından 10-20 Nisan arasında Elazığ'da yapılan ve 6 bin 927 kişiyle yüzyüze yapıldığı belirtilen anket sonucu AKP yüzde 39.2, CHP yüzde 18.3, İYİ Parti yüzde 13.2, Yeşil Sol Parti yüzde 8,3 ve MHP yüzde 6’lık oy oranlarıyla yer aldı.

Buna göre AKP'nin 3, CHP'nin 1, İYİ Parti'nin ise 1 milletvekili kazanabileceği açıkladı.

Anketi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Elazığ 1. Sıra adayı Semih Işıkver, sosyal medya hesabından Güçlü Haber Gazetesi’ni tehdit etti.

“KİME KAÇA SATTINIZ KENDİNİZİ?”

Işıkver'in paylaşımları şöyle:

*GÜÇLÜ HABER misiniz nesiniz? Siz kimin tetikçisisiniz? Kime kaça sattınız kendinizi! Hayal ettiğiniz Elazığ bu mudur? Ahlaksızlığın aşağılıklığın bu kadarına tahammülümüz yok, terbiyesizlik etmeyin! Bu nasıl bir hakkaniyettir?

*Bu şehirde biz herşeyi gördük ama algı çalışmasının bu kadar ucuz, bu kadar basitine denk gelmemiştik.. 14 Mayıs akşamı bir yere kaçmayın..

*Bu anketin yüzde 100 yalan ve düzmece olduğunu sizin suratınıza çarpacağımız gün 14 Mayıs'tır. Bu anketle ilgili verileri bir paylaşın da görelim. Ayrıca bu anketi yapmakla alakalı izin aldınız mı?

*Suç unsuru teşkil eden bir durumunuz olmadığına dair resmi izinleri ve verileri paylaşmadığınız takdirde haftanın ilk iş gününde hakkınızda hukuki müracaatlar yapılacaktır, bilginiz olsun. Yazıklar olsun.

“NEFES BİLE ALDIRMAYIZ”

*Şerefsiz haysiyetsiz onursuz PKK'nın siyasal uzantısı HDP'yi ve memlekette 10 gram karşılığı olmayan tefrika partilerini bile MHP'nin üstünde gösterme adına düzmece anketler düzenleyen ruhunu şeytana peşkeş çekmiş bütün kesimlere (sağa sola adice düzmece anketler gönderen ve yayan siyasi partiler ve merdiven altı haber siteleri vb vb.) açıkça duyuruyorum..

*Bu şehri MHP almasın da sol ve terör bileşenleri alsın diye tercihte bulunan her kim varsa; gözümüz sizin üzerinizde.. Seçimin sonucu ne olursa olsun; 1000 yıllık Türk İslam Beldesini para için veya siyasi menfaat için gözünü kırpmadan satmaktan çekinmeyenler, bunu kafanıza iyice yazın..

*Bu şehri sizin başınıza yıkarız. Bu şehirde kim marjinal sola ve emperyalizmin taşeronluğunu yapan terör bileşenlerine alan açma adına 1 adım atmış veya atmaya devam ediyorsa bilsin ki; Gözümüz kulağımız şehrin yerinde. Attığınız her adımdan haberimiz var..

*Aziz Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği gibi ‘Mümin aynı delikten 2 kere ısırılmaz'.

*Mübarek Bayram günü ağzımızı açtırmayın.. Ülkücü hareketin kedisini köpeğini, bitini piresini size ezdirmeyiz! Adam olun. Size bu şehirde nefes bile aldırmayız.

“SEMİH IŞIKVER BENİ HEDEF GÖSTERMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

Işıkver'in paylaşımlarının sonrası Güçlü Haber gazetesinin yazı işleri müdürü Ömer Tolga Güçlü'nün polis merkezine giderek, Işıkver'le ilgili şikayetçi olduğu bildirildi.