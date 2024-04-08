MHP'li Alim Işık, Kütahya seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu

Seçimlerin iptal edilip yenilenmesi talebinde bulunan Işık, "Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi" için YSK'ya başvurdu.

Seçimlerde CHP Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'nin 40,712 oy alarak birinci olduğu, MHP adayı Alim Işık'ın ise 40,110 oyda kaldığı belirtilmişti. Ancak geçersiz oyların yeniden sayılması talebi üzerine yapılan işlem sonucunda, geçersiz oyların içinde usulsüzlükler tespit edildiği ortaya çıktı. YSK'nın kararıyla Kütahya Adliyesi'nde 5,659 oy yeniden sayıldı. Ancak sayım sonucunda sonuç değişmedi ve CHP adayı Kahveci bir kez daha birinci çıktı.

Bugün YSK'ya gelerek olağanüstü itirazda bulunan Alim Işık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 549 sandıkta 275 adetinde usulsüzlük tespit ettiklerini ve bu delilleriyle birlikte YSK'ya sunduklarını belirtti. Işık, seçimin iptal edilip yenilenmesini talep ettiklerini ifade etti.