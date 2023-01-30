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MHP’li başkanın sır ölümünde otopsi raporu ne oldu? Annesi: MHP’den arayan olmadı

5 Ocak'ta evinde ölü bulunan eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu’nun otopsi raporu henüz çıkmadı. Öte yandan Memioğlu’nun annesi MHP’den hiç kimsenin aramadığını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:27
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MHP’li başkanın ölümünde otopsi raporu ne oldu?

MHP’li başkanın sır ölümünde otopsi raporu ne oldu? Annesi: MHP’den arayan olmadı
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Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu Taşköprü ilçesi Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu’nun evinde ölü bulunmasının üzerinden 25 gün geçti.

41 yaşındaki Gizem Memioğlu’nun sır ölümü, basında büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Ocak’ta Kastamonu Taşköprü’yü ziyaret etti.

Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre, Taşköprü’de vatandaşla bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra acılı Memioğlu ailesini ziyaret etti.

Gizem Memioğlu’nun ölümünden sonra yaşananlar ve Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretin detaylar ise ortaya çıktı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Ekrem İmamoğlu, kızlarını kaybeden Erdal ve Nur Memioğlu çiftinin evini ziyaret etti.

Taziyelerini sunan Ekrem İmamoğlu, , aileyle sohbet etti.

İşte o ziyaretin görüntüleri:

MHP ARAMADI
41 yaşındaki MHP Taşköprü eski Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu’nun 5 Ocak’ta evinde ölü bulunmasından sonra, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aileyi telefon ile aradı ve başsağlığı diledi.

Ancak MHP’den hiçbir isim Memioğlu ailesini arayarak başsağlığı dilemedi.

OTOPSİ RAPORU HENÜZ ÇIKMADI
Gizem Memioğlu’nun otopsi raporu henüz çıkmadı. Yakınları, otopsi raporunun on gün içerisinde çıkabileceğini ifade etti.

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Sare
30.01.2023 14:43
Allah rahmet eylesin  
 
Zahide
30.01.2023 14:40
Çok üzücü gerçekten Mhp ye ne oldu böyle,ne örf ne adet kalmış Alparslan 1071 de Malazgirt de Romanos Diogene yendiğinde düşmanına saygı duydu,onu İmparator gibi misafir ağırlar gibi makamına uğurladı  
 
Mustafa bey
30.01.2023 14:40
MHP liler DUSENE BIR TEKMEDE ONLAR VURUR  
 
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