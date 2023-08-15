MHP’li belediyenin hayali millet bahçesi. Projede var gerçekte yok

MHP’li Kırşehir Özbağ Belediyesi'ne ait Özbağ Millet Bahçesi herkesi şaşırtıyor.

Haberiniz.com’da yer alan bilgilere göre, Projede yer alan hiçbir şeyin olmadığını, hatta yapılan yolların ve konulan bankların bile bakımsızlıktan harabeye döndüğü ortaya çıktı.

MHP’li Özbağ Belediyesi sözde Millet Bahçesini tamamlayarak açtı.

Belediye Başkanı Arazay, Ankara-Kayseri karayolu üzerinden itibaren yol kenarına ve belde içerisinde birçok yere tabela koyarak millet bahçesine giden yolu gösterirken, projeye destek olan milletvekilleri Sadir Durmaz ile Hacı Turan’ı da unutmayarak katkılarından dolayı teşekkür tabelası astırdı.

Zafer Partili Feridun Yıldız da sosyal medya hesabından olayı aktararak tepki gösterdi.

PROJEDE OLANLAR GERÇEKTE YOK

Projeye göre, içerisinde 14 kilometrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun parkları, piknik alanları, dere ıslahı, köprüler, yeşil alanlar bulunan ve çok sayıda ağaç ile çiçek olması gereken Millet Bahçesi’ne giden vatandaşlar gözlerine inanamadı.

2 yıl önce açılışı yapıldığı zaman da projede yer alan birçok şeyin gerçekte olmadığı iddia edildi. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olduğu ileri sürülen Millet Bahçesi’ne gidenler, sadece çay kenarına yapılan 2 metre genişliğinde 14 kilometrelik parke yol ile bankları gördü.