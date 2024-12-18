MHP’li Celal Adan sözünü tutmadı! Mecliste dikkat çeken anlar… DEM'e 'kürtçe' izni çıktı

Şubat ayında DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, meclisteki bir dakikalık konuşmasında Kürtçe ifadeler kullanması sonrası TBMM Başkanvekili Celal Adan, mikrofonu kapatarak, “Meclis’te Türkçe konuşulması esastır. Kürtçe konuşulmasına müsaade etmeyeceğimi beyan ettim” demişti. Ancak Adan, dünkü mecliste bütçe görüşmeleri sırasında DEM’li Ayşegül Doğan’ın kürtçe selamlamasına müsaade etti.

ADAN’DAN DEM’E İZİN ÇIKTI

Dünkü TBMM bütçe görüşmelerinde dikkat çeken anlar kayda alındı. DEM Parti Milletvekili Ayşegül Doğan, konuşmasından önce TBMM Başkanvekili, MHP'li Celal Adan'a "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyebiliyor muyuz?" sorusunu yöneltti. Adan ise "Tabi tabi buyurun" demesi ise dikkat çekti. Doğan, Kürtçe olarak "Hoş geldiniz" konuşması ise meclis tutanaklarına geçti.

'MÜSAADE ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

2024 yılı Şubat ayında DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, meclisteki bir dakikalık konuşmasında Kürtçe ifadeler kullanmıştı. Altın’ın Kürtçe konuşması nedeniyle mikrofon kapanırken TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini hatırlatarak, “Türk devletinin dili Türkçe’dir. Meclis’te Türkçe konuşulması esastır. Kürtçe konuşulmasına müsaade etmeyeceğimi beyan ettim” dedi.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN AÇILIMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mecliste DEM Parti’li milletvekilleri ile tokalaşması ile başlayan süreç, ‘Öcalan meclise gelsin, terör örgütünü lağvettiğini açıklasın” çağrısı ile devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli, 'DEM ile Öcalan İmralı’da görüşsün' yönündeki ifadeleri dikkat çekmişti.