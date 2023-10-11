MHP'li eski İl Başkanı Nail Bayram hayatını kaybetti

MHP eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Bayram, 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYNAK: İHA
MHP'li eski İl Başkanı Nail Bayram hayatını kaybetti


MHP Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süre hastanede tedavisine devam edilen Bayram, taburcu edildikten sonra ara ara rahatsızlanması nedeniyle hastanede tedavi görmeye devam ediyordu.

Evinde tekrar rahatsızlanan Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nail Bayram’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

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