MHP’li Feti Yıldız açılım sürecinin adını tescilledi! Ozan Arif’in şiirini hatırlattı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiği açıklasın’ çıkışıyla ikinci açılım tiyatrosu başlamıştı. Tiyatronun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın ‘fesih’ çağrısı, ikinci perde terör örgütünün fesih kararı alması ve son perde teröristlerin silahları yakmasıyla süreç devam etmişti.

AÇILIM TİYATROSUNUN İSMİ TESCİLLENDİ

Süreç tiyatrosu devam ederken Meclis ayağı da başlamıştı. Meclis'teki komisyona ise 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' ismi verilmişti. Tiyatroya ilişkin Erdoğan ‘Terörsüz Türkiye’ tanımlaması yapılmıştı. MHP’den ise açılım tiyatrosuna ilk kez bir isim geldi.

"BU SÜRECİN İSMİ BAHÇELİ..."

Halk TV’ye konuşan MHP’nin Hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreci ‘Bahçeli modeli’ olarak tanıttı. Yıldız, “Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir. Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer ve ilerleyen yıllarda çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olur. Bu süreç dünyaya örnek olacak” ifadelerini kullandı.

AKILLARA OZAN ARİF'İN ŞİİRİ GELDİ

Yıldız’ın açılım sürecinin ismini ‘Bahçeli modeli’ olarak ifade etmesi Ozan Arif’in 2009'da kaleme aldığı ‘Açılım’ şiirini hatırlattı. Ozan Arif’in adeta bu günleri gördüğü ünlü şiiri şöyle;

AÇILIM

Dinle beni ey millet... Dinle beni ahali...

Bu “açılım„ ne iştir, nedir bunun meali?

Ne olacak bunlarla memleketin bu hali?

. .Habur'da gördünüz bak, çizgiden kaydı bunlar,

. .İhanetin adını açılım koydu bunlar...

Herkes merak ederken “açılım„ neyin nesi,

Önce adı “Kürt„ dendi, sonra da “demokrasi„

Ve hatta “milli birlik„ “kardeşlik„ projesi!..

. .Kavramların içini boşaltıp, soydu bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Millet yetki verecek, sırtına giyeceksin,

Milleti ayrıştırıp, her haltı yiyeceksin,

Sonra bunun adına, kardeşlik diyeceksin!

. .Hep işleri takiye!.. Önce de buydu bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Hele bak bak, lafa bak; “Kardeşlik projesi!..„

Yahu bu; Eş başkan'ın, bir eşlik projesi!

Bu var ya bu, bu tam bir kalleşlik projesi...

. .Böyle süslü laflarla, milleti baydı bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Bu millet büyük millet, Türkü, Lazı, Kürdü var,

Hepsinin de Türkiye isimli bir yurdu var,

Türkiye'nin Kürt değil, “bölücülük„ derdi var,

. .Türk ile Kürt kardeşken, azınlık saydı bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

İlk önce işe göre, hakimler bulunacak,

“Kandil„den gelen piçler, “Habur„da alınacak,

“Çadırdan mahkeme„ye sokulup salınacak!

. .Bu mudur be hak, hukuk... Allah'ım neydi bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Saldılar da ne oldu, silah mı bırakıldı?

Sokaklar “Gazze„ gibi, cam-çerçeve yıkıldı,

Yolcusuyla birlikte otobüsler yakıldı,

. .Dağdaki mikropları, şehire yaydı bunlar!

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Bahane de hazır ha, “analar ağlamasın„

Lan bizimki ağlamış, onların da ağlasın!..

Salmayın kahpeleri, asın bunları asın...

. .Asker, polis, öğretmen, bebeğe kıydı bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

“İmralı„dan o melun, çıkarsa da şaşmayın,

Bunlar onu meclise, sokarsa da şaşmayın,

Yakasına madalya, takarsa da şaşmayın,

. .Şehitlerin öcünü almaktan caydı bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Yandaş medya milleti, yalanla yoğuruyor,

Tayyip bey de “açılım„ türküsü çağırıyor,

Kedi gibi maşallah, yapıyor bağırıyor!..

. .Gemiler, gemicikler! Her şeye doydu bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Bu açılım terörü övenlere yaradı,

Kürde değil, o piçi sevenlere yaradı!

Devlete ulu orta sövenlere yaradı!

. .Bu devlete, “has...tir„ çekeni duydu bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Ergenekon, bilmem ne, askerin dili bağlı,

Pkk sokaklarda, polisin eli bağlı,

İpler puştun elinde, yargının beli bağlı!

. .Devleti de kör etti, gözünü oydu bunlar!

. .İhanetin adını,açılım koydu bunlar...

Niyetleri iyiymiş!.. Nasıl iyi niyettir?

Ben; ihanet diyorum, siz deyin ki; gaflettir,

Eğer mevzu vatansa, gaflet te ihanettir.

. .Caminin duvarına, işedi, siydi bunlar!

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Bunlar öyle uçtu ki, uçuran güç; aynı güç!

Başımıza çuvalı, geçiren güç; aynı güç!

Açılım zehirini, içiren güç; aynıgüç!

. .Bunlar usta taşeron, kim demiş toydu bunlar,

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

Bu Arif'i biraz sert, görenler; şunu bilsin,

Açılımda keramet, görenler; şunu bilsin,

Ve bunlara oyunu, verenler; şunu bilsin,

. .Müslüman'dan oy alıp, gavura uydu bunlar!..

. .İhanetin adını, açılım koydu bunlar...

OZAN ARİF

Samsun, 22 Temmuz 2009